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11:31 (мск), источник: Югополис

21 гектар земли в Юбилейном микрорайоне Краснодара отдадут под зеленую зону

На заседании городской комиссии по землепользованию и застройке принято решение о переводе земельного участка в границах Юбилейного микрорайона площадью около 21 га в зону рекреационного назначения.

Источник: Югополис

— Ранее этот участок по ул. Рождественской Набережной находился в зоне застройки домами от 4 до 20 этажей и более, зоне транспортной инфраструктуры. Изменив функциональное зонирование на зону рекреационного назначения, мы окончательно закрепляем статус этой территории именно как зеленой зоны для жителей Юбилейного микрорайона, — подчеркнул заместитель главы Краснодара Владислав Ставицкий.

Как уточнили в городском департаменте архитектуры и градостроительства, в дальнейшем предстоит пройти полагающуюся процедуру внесения изменений — вопрос будет вынесен на публичные слушания, по результатам которых новый статус территории отразят в проекте постановлений о корректировке правил землепользования и застройки и Генерального плана Краснодара. Далее решение будет представлено на рассмотрение депутатов городской Думы Краснодара, и при их поддержке окончательно вступит в силу.

Инициативу по принятию данных изменений на комиссию внесла Татьяна Захарова, которая входит в состав общественного совета Юбилейного микрорайона.

После принятия такого решения гордумой земельный участок площадью около 21 га, расположенный параллельно ул. Рождественской Набережной вдоль реки Кубань, станет рекреационной зоной. В ее состав, в частности, войдет аллея в честь 80-летия образования Краснодарского края. А в целом эта территория — часть будущего бульвара «Тургеневский», благоустройство которого планируется выполнить в рамках создания непрерывной набережной реки Кубань от Рождественского парка в ЮМР до парка им. 30-летия Победы.

Указанный земельный участок в 2007 году был передан в аренду ООО «Атман» под застройку, в июле текущего года договор аренды закончился и был расторгнут, участок снят с кадастрового учета, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщал «Югополис», ранее мэр города Евгений Первышов заявлял, что готов судиться с застройщиками, оккупировавшими Рождественскую Набережную.

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