Румыния хочет увеличить объемы импорта газа
Румыния планирует в 2017—2018 годах увеличить объемы импорта природного газа до 2,2 миллиардов кубических метров, что существенно превысит импортные показатели прошлого года.
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Румыния планирует в 2017—2018 годах увеличить объемы импорта природного газа до 2,2 миллиардов кубических метров, что существенно превысит импортные показатели прошлого года.
Об этом сообщил генеральный директор компании Transgaz Ион Стериан, в пятницу, 10 ноября, сообщает Укринформ.
«В настоящее время объемы природного газа в газохранилищах страны самые низкие за последние
По его словам, общий объем импорта топлива может составить в 2017—2018 годах 2,2 миллиарда кубических метра, тогда как в 2016 году эти показатели были на уровне 1,7 миллиардов кубических метров.