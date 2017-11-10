Румыния хочет увеличить объемы импорта газа

Источник: Publika.md

Об этом сообщил генеральный директор компании Transgaz Ион Стериан, в пятницу, 10 ноября, сообщает Укринформ.

«В настоящее время объемы природного газа в газохранилищах страны самые низкие за последние четыре-пять лет. С учетом растущих объемов потребления (в 2016—2017 годах объемы потребления выросли на 7−8%), в предстоящем году Румынии придется увеличить объемы импорта газа», — сообщил Стериан.