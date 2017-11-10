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12:02 (мск), источник: Publika.md

Румыния хочет увеличить объемы импорта газа

Румыния планирует в 2017—2018 годах увеличить объемы импорта природного газа до 2,2 миллиардов кубических метров, что существенно превысит импортные показатели прошлого года.

Источник: Publika.md

Об этом сообщил генеральный директор компании Transgaz Ион Стериан, в пятницу, 10 ноября, сообщает Укринформ.

«В настоящее время объемы природного газа в газохранилищах страны самые низкие за последние четыре-пять лет. С учетом растущих объемов потребления (в 2016—2017 годах объемы потребления выросли на 7−8%), в предстоящем году Румынии придется увеличить объемы импорта газа», — сообщил Стериан.

По его словам, общий объем импорта топлива может составить в 2017—2018 годах 2,2 миллиарда кубических метра, тогда как в 2016 году эти показатели были на уровне 1,7 миллиардов кубических метров.

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