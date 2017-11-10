Только 25% семей могут взять жилье в ипотеку в Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в РИА Рейтинг, по данным на 2017 год только 24,9% волгоградских семей могут взять квартиру в ипотеку. Отметим, что в 2015 году этот показатель достигал только 15,9%. Добавим, что уровень доступности жилья в ипотеку в регионе является средним по стране. В большей части регионов 20−35% семей могут взять квартиру в кредит.

Добавим, что первое место рейтинга занял Ямало-ненецкий автономный округ. Здесь 66,3% местных жителей могут взять жилье в ипотеку. Последняя, 84-я, строчка досталась Дагестану. Здесь только 7% могут взять в ипотеку жилье.