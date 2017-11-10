Только 25% семей могут взять жилье в ипотеку в Волгоградской области
Волгоградская область заняла 40-е место в рейтинге регионов по доступности покупки семьями жилья в ипотеку.
Волгоградская область заняла 40-е место в рейтинге регионов по доступности покупки семьями жилья в ипотеку.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в РИА Рейтинг, по данным на 2017 год только 24,9% волгоградских семей могут взять квартиру в ипотеку. Отметим, что в 2015 году этот показатель достигал только 15,9%. Добавим, что уровень доступности жилья в ипотеку в регионе является средним по стране. В большей части регионов 20−35% семей могут взять квартиру в кредит.
Добавим, что первое место рейтинга занял
Составители рейтинга отмечают, что при формировании топа учитывали семьи, в которых хотя бы один член семьи имеет работу и хотя бы один член семьи находится в возрасте от 18 до 55 лет. Объем кредита рассчитывался для приобретения типовой двухкомнатной квартиры площадью 54 квадратных метра с первоначальным взносом 20%. В модели предполагалось, что семья тратит на выплату по ипотеке 70% своих ежемесячных денежных доходов, скорректированных на региональный прожиточный минимум всех членов семьи.