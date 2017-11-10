Узбекистан предложил разработать программу развития транспорта для ЦА

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана предложил разработать и принять единую программу развития транспортных коммуникаций для стран Центральной Азии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам президента, сегодня необходимо более эффективно задействовать транзитно-логистический потенциал региона и обеспечить опережающее развитие транспортной инфраструктуры. При этом, заметил он, страны Центральной Азии уже реализовали ряд практических шагов в этом направлении.

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«Туркменскими друзьями открыты новые железнодорожные и автомобильные мосты Туркменабат — Фараб через Амударью. Это важный участок транспортно-транзитного маршрута Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман. Достигнута договоренность о скорейшем начале строительства железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай, а также проведен плотный автопробег по этому транспортному коридору», — сказал глава Узбекистана.

В рамках этих усилий, отметил Мирзиёев, необходимо разработать и принять общерегиональную программу развития транспортных коммуникаций.

«Для согласования наших общих подходов мы планируем провести в 2018 году в Ташкенте международную конференцию на тему “Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров. Стратегические перспективы и нереализованные возможности”. Надеемся на активное участие в ее работе всех наших партнеров», — подчеркнул глава государства.

Сейчас в Самарканде проходитмеждународная конференция по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии под эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».