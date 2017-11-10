Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: слова Регины Дубовицкой о смерти Михаила Задорнова
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Песков дал совет Маре Багдасарян, собравшейся жаловаться Путину
После тяжелой болезни умер 52-летний актер Тарас Денисенко
Как выглядят девушки, изменившие форму носа в домашних условиях
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Шэрон Стоун снялась в нижнем белье и прозрачной блузке - СМИ
СМИ: Киев «отдал» ДНР склад боеприпасов
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
Как выглядит Анжелика Варум без макияжа
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
11:43 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан предложил разработать программу развития транспорта для ЦА

Это заявление Шавкат Мирзиёев сделал в ходе выступления на международной конференции: «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана предложил разработать и принять единую программу развития транспортных коммуникаций для стран Центральной Азии, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам президента, сегодня необходимо более эффективно задействовать транзитно-логистический потенциал региона и обеспечить опережающее развитие транспортной инфраструктуры. При этом, заметил он, страны Центральной Азии уже реализовали ряд практических шагов в этом направлении.

Читайте также
Добро пожаловать: Мирзиёев инициировал новые меры по развитию туризма

«Туркменскими друзьями открыты новые железнодорожные и автомобильные мосты Туркменабат — Фараб через Амударью. Это важный участок транспортно-транзитного маршрута Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман. Достигнута договоренность о скорейшем начале строительства железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай, а также проведен плотный автопробег по этому транспортному коридору», — сказал глава Узбекистана.

В рамках этих усилий, отметил Мирзиёев, необходимо разработать и принять общерегиональную программу развития транспортных коммуникаций.

«Для согласования наших общих подходов мы планируем провести в 2018 году в Ташкенте международную конференцию на тему “Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров. Стратегические перспективы и нереализованные возможности”. Надеемся на активное участие в ее работе всех наших партнеров», — подчеркнул глава государства.

Сейчас в Самарканде проходитмеждународная конференция по обеспечению безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии под эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».

В конференции принимают участие министры иностранных дел государств региона, руководители таких авторитетных организаций, как ООН, Европейский союз, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ЕБРР, представители дипломатического корпуса, известные эксперты, работники средств массовой информации, всего — более 500 участников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Предприниматели смогут приобретать валюту со своих счетов
Мирзиёев назначил хокима Самаркандской области
Умер Михаил Задорнов
Встреча Трампа и Путина во Вьетнаме не состоится
Студентов выселят из общежитий из-за чемпионата мира по футболу
Представитель Собчак пояснила ее слова о санкциях против России
В СК рассказали детали расследования обрушения дома в Ижевске
Встречи депутатов с гражданами приравняли к незаконным митингам
Некурящим россиянам могут сократить рабочую неделю
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Парадокс «бездетной матери»: зачем нам День мам, потерявших детей Обычно понятие «мама» толкуется вполне однозначно: женщина, у которой есть ребенок. Но как быть тем, кто пережил выкидыш, мертворождение на любом сроке, или чей малыш погиб вскоре после родов? У них нет ребенка, но разве они не родители? Благотворительный фонд «Свет в руках» предлагает сделать 12 ноября в России Днем матери, потерявшей ребенка. О том, почему важно отмечать эту дату, рассказала пережившая перинатальную потерю мама Амина Фигут.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь