С наступающим! В центре Екатеринбурга закрывают автопаркову

Источник: УралИнформБюро

Самая большая парковка в центре Екатеринбурга будет недоступна для автомобилистов 2,5 месяца — до конца января 2018 года. 13 ноября на площади 1905 года начинается строительство ледового городка, передает «Уралинформбюро».

В понедельник площадь огородят забором, возведение самого городка планируют начать в середине следующей недели.