С наступающим! В центре Екатеринбурга закрывают автопаркову
С понедельника.
С понедельника.
Самая большая парковка в центре Екатеринбурга будет недоступна для автомобилистов 2,5 месяца — до конца января 2018 года. 13 ноября на площади 1905 года начинается строительство ледового городка, передает «Уралинформбюро».
В понедельник площадь огородят забором, возведение самого городка планируют начать в середине следующей недели.
Стоит напомнить, что в этом году тематикой новогоднего городка станет 295-летие Екатеринбурга. На его строительство и обслуживание потратят 22,9 миллиона рублей — на 3 миллиона больше, чем годом ранее.