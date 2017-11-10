Дорогу у Театрального института в Новосибирске сузят на 17 дней, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

С 10 по 27 ноября проезжая часть на улице Семьи Шамшиных у дома № 34 будет сужена на пять метров.

Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО».

Источник: Вести - Новосибирск