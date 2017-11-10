Дорогу у Театрального института в Новосибирске сузят на 17 дней
С 10 по 27 ноября проезжая часть на улице Семьи Шамшиных будет сужена на пять метров, рассказали в мэрии.
С 10 по 27 ноября проезжая часть на улице Семьи Шамшиных будет сужена на пять метров, рассказали в мэрии.
Дорогу у Театрального института в Новосибирске сузят на 17 дней, об этом сообщает
С 10 по 27 ноября проезжая часть на улице Семьи Шамшиных у дома № 34 будет сужена на пять метров.
Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО».
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — отметили в муниципалитете.