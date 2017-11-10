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11:07 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Дорогу у Театрального института в Новосибирске сузят на 17 дней

С 10 по 27 ноября проезжая часть на улице Семьи Шамшиных будет сужена на пять метров, рассказали в мэрии.

Дорогу у Театрального института в Новосибирске сузят на 17 дней, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

С 10 по 27 ноября проезжая часть на улице Семьи Шамшиных у дома № 34 будет сужена на пять метров.

Причина — аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО».

Источник: Вести - Новосибирск

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — отметили в муниципалитете.

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