В Омске началось плановое кронирование деревьев

Работы по кронированию старых деревьев в осенне-зимний период проходят во всех округах города Омска. Действия совершаются в целях безопасности и продления срока жизни старых деревьев и кустарников.

Людмила Черникова, секретарь комиссии администрации Кировского округа Омска по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений:

— Кронирование и подрезка зеленых насаждений — важная часть подготовки территории округа к лету. Эти процедуры помогают избежать аварийных ситуаций, чтобы старые и сухие ветви при падении не могли повредить жителям или их имуществу. Проводятся данные работы также в целях повышения безопасности дорожного движения, чтобы обеспечить водителям должный обзор на дорогах.

Сейчас работы по кронированию проходят в Кировском округе. С начала года на Левобережье подготовлены более 1 200 деревьев. Отметим, что работы проводят специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска.

Чтобы работы по кронированию деревьев были проведены во дворе дома жильцам необходимо провести собрание, решить вопрос финансирования и проинформировать управляющую компанию о принятом решении.

Кроме того, в окружную комиссию необходимо направить ряд документов, чтобы специалисты приняли решение о сносе, обрезке и восстановлению деревьев: