Почти 20% от всех работающих в Омской области — пенсионеры

Большинство из них (84,5%) получают пенсию по старости. Остальная часть (15,5%) — получают социальные пенсии. К их числу, в частности, относятся инвалиды и дети, оставшиеся без родителей.

При этом порядка 106 тысяч пенсионеров продолжают работать. Это 17,9% от всех работающих жителей региона.