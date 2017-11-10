Почти 20% от всех работающих в Омской области — пенсионеры
В Омской области проживает 592,6 тысячи пенсионеров. Такие данные приводит Омскстат.
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В Омской области проживает 592,6 тысячи пенсионеров. Такие данные приводит Омскстат.
Большинство из них (84,5%) получают пенсию по старости. Остальная часть (15,5%) — получают социальные пенсии. К их числу, в частности, относятся инвалиды и дети, оставшиеся без родителей.
При этом порядка 106 тысяч пенсионеров продолжают работать. Это 17,9% от всех работающих жителей региона.
«Реальный размер назначенных пенсий по состоянию на 1 октября 2017 года составлял 102,8% к соответствующему периоду прошлого года», — уточнили в Омскстате.