В Молдове объем собранного меда уменьшился на 30%

Источник: Actualitati.md

В Ассоциации пчеловодов Республики Молдова заявили, что сбор меда продолжается. На настоящий момент было собрано около 5000 тонн. Несмотря на то, что традиционно сбор ульев заканчивается в августе, большинство пчеловодов не укладываются в сроки, таким образом задерживая подготовку пчелиных семей к зимовке.

Сообщается, что вина меньшего количества меда связана с человеческим фактором в 80% случаев, а именно, с тем что пчеловоды в прошлом году не подготовились своевременно к зимовке.