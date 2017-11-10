В Молдове объем собранного меда уменьшился на 30%
Количество меда, собранного в этом году пчеловодами, снизилось примерно на 30% в сравнении с прошлым годом.
Количество меда, собранного в этом году пчеловодами, снизилось примерно на 30% в сравнении с прошлым годом.
В Ассоциации пчеловодов Республики Молдова заявили, что сбор меда продолжается. На настоящий момент было собрано около 5000 тонн. Несмотря на то, что традиционно сбор ульев заканчивается в августе, большинство пчеловодов не укладываются в сроки, таким образом задерживая подготовку пчелиных семей к зимовке.
Сообщается, что вина меньшего количества меда связана с человеческим фактором в 80% случаев, а именно, с тем что пчеловоды в прошлом году не подготовились своевременно к зимовке.
Молдавские пчеловоды были проинформированы об опасности использования гибридов, которые могут давать урожай только в первый год сбора урожая, потому что генетический фонд загрязнен.