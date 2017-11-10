Уральские компании вошли в рейтинг крупнейших частных предприятий России
Сразу несколько частных компаний УрФО вошли в рейтинг топ-200 крупнейших предприятий России.
Сразу несколько частных компаний УрФО вошли в рейтинг топ-200 крупнейших предприятий России.
Рейтинг был составлен изданием Forbes.
Как передает корреспондент Накануне.RU, «Сургутнефтегаз» вошел в «пятерку» рейтинга, заняв четвертую строчку. По данным издания, выручка компании за прошлый год составила более 1 трлн руб., увеличившись за год на 3,3 млрд руб.
Уральская
Группа компаний «Новый поток», в которую входят активы, занимающиеся добычей и переработкой нефти, а также транспортировкой, экспортом и реализацией нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынке, заняла в рейтинге 32 строчку. При этом, вошла в него впервые. По данным издания выручка компании по итогам прошлого года составила 206,9 млрд руб. Основной актив компании — Антипинский НПЗ — находится в Тюменской области.
На 51 строчке рейтинга находится российская
На 90-ой строчке рейтинга располагается
Примечательно, но Русская медная компания в рейтинге заняла лишь 111 строчку. По данным издания, выручка компании за прошлый год составила более 1 трлн руб., и в отличие от УГМК, наоборот, упала на 14,8 млрд руб.
Другая компания со
Авиакомпания «Уральские авиалинии», также обосновавшаяся в Екатеринбурге (Свердловская область) заняла 144 строчку рейтинга. Выручка компании в прошлом году составила 57, выручка компании за прошлый год составила более 1 трлн руб., увеличившись на 1№, 5 млрд руб.
На 155 строчке рейтинга разместилась ГК «Синара».
На 158 строчке рейтинга — Сталепромышленная компания, также имеющая головной офис в Екатеринбурге (Свердловская область). В 2016 году ее выручка составила 51, выручка компании за прошлый год составила более 1 трлн руб., увеличившись за год на 9,5 млрд руб.
Челябинский электрометаллургический комбинат занял 167 строчку рейтинга. По данным издания, выручка комбината в прошлом году составила 48,1 млрд руб, сократившись на 400 млн руб.