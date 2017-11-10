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11:35 (мск), источник: Nakanune.ru

Уральские компании вошли в рейтинг крупнейших частных предприятий России

Сразу несколько частных компаний УрФО вошли в рейтинг топ-200 крупнейших предприятий России.

Рейтинг был составлен изданием Forbes.

Как передает корреспондент Накануне.RU, «Сургутнефтегаз» вошел в «пятерку» рейтинга, заняв четвертую строчку. По данным издания, выручка компании за прошлый год составила более 1 трлн руб., увеличившись за год на 3,3 млрд руб. Штаб-квартира компании находится в Сургуте (ХМАО), а численность сотрудников составляет 117 тыс. человек.

Уральская горно-металлургическая компания заняла 17 строчку рейтинга. По данным издания, выручка компании за прошлый год составила более 1 трлн руб., за год увеличившись на 22,3 млрд руб. Штаб-квартира холдинга находится в Верхней-Пышме (Свердловская область), а численность сотрудников составляет 80 тыс. человек.

Группа компаний «Новый поток», в которую входят активы, занимающиеся добычей и переработкой нефти, а также транспортировкой, экспортом и реализацией нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынке, заняла в рейтинге 32 строчку. При этом, вошла в него впервые. По данным издания выручка компании по итогам прошлого года составила 206,9 млрд руб. Основной актив компании — Антипинский НПЗ — находится в Тюменской области.

На 51 строчке рейтинга находится российская компания-ритейлер и одноименная сеть магазинов формата самообслуживания «Красное и белое». Штаб-квартира компании находится в Челябинске (Челябинская область), выручка компании за прошлый год составила более 1 трлн руб., за год увеличившись на 62,5 млрд руб.

На 90-ой строчке рейтинга располагается ВСМПО-Ависма, штаб-квартира которой находится в Верхней Салде (Свердловская область). По данным издания, выручка компании в прошлом году составила 89, выручка компании за прошлый год составила более 1 трлн руб., за год увеличившись на 10,5 млрд руб. Численность штата компании — более 18,9 тыс. человек.

Примечательно, но Русская медная компания в рейтинге заняла лишь 111 строчку. По данным издания, выручка компании за прошлый год составила более 1 трлн руб., и в отличие от УГМК, наоборот, упала на 14,8 млрд руб. Штаб-квартира компании находится в Екатеринбурге (Свердловская область).

Другая компания со штаб-квартирой также в Екатеринбурге (Свердловская область) — «Элемент трейд». В рейтинге она занимает 113 строчку. Выручка компании по итогам прошлого года, по данным издания, составила 71, выручка компании за прошлый год составила более 1 трлн руб., упав на 13,3 млрд руб.

Авиакомпания «Уральские авиалинии», также обосновавшаяся в Екатеринбурге (Свердловская область) заняла 144 строчку рейтинга. Выручка компании в прошлом году составила 57, выручка компании за прошлый год составила более 1 трлн руб., увеличившись на 1№, 5 млрд руб.

На 155 строчке рейтинга разместилась ГК «Синара». Штаб-квартира компании также находится в Екатеринбурге (Свердловская область). ПО данным издания, выручка компании в 2016 году составила 51, выручка компании за прошлый год составила более 1 трлн руб., а численность штата — более 21,5 тыс. человек.

На 158 строчке рейтинга — Сталепромышленная компания, также имеющая головной офис в Екатеринбурге (Свердловская область). В 2016 году ее выручка составила 51, выручка компании за прошлый год составила более 1 трлн руб., увеличившись за год на 9,5 млрд руб.

Челябинский электрометаллургический комбинат занял 167 строчку рейтинга. По данным издания, выручка комбината в прошлом году составила 48,1 млрд руб, сократившись на 400 млн руб.

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