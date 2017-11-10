Муниципальный транспорт Омска изношен на 93 процента

Сегодня, 10 ноября, на публичных слушаниях по бюджету Омска на 2018−2020 годы выступил директор департамента транспорта Алексей Мартыненко. Он рассказал о работе муниципальных ПАТП в 2017 году.

— В этом году муниципальный транспорт сделал 60 миллионов перевозок, коммерческий — 130 миллионов. На сегодняшний момент в городе работают 68 перевозчиков немуниципальной формы собственности и 3 ПАТП, — подчеркнул Мартыненко.

Однако транспортный парк города катастрофически изношен. И это признают представители мэрии.

Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта Омска:

— У нас на 93 процента изношен автобусный парк. Тем не менее удалось приобрести 5 московских трамваев и 30 автобусов ПАЗ в лизинг. Отремонтированы 12 троллейбусов и трамваев. Планируется купить еще 9 трамваев.

Также глава ведомства подчеркнул, что ПАТП сработали с доходом в 69,1 миллиона рублей. При этом удалось отдать долги в 121 миллион рублей Сбербанку.

Однако не очень понятно, почему директор департамента транспорта не озвучил планы на 2018 год, в то время как именно в следующем году предполагается внедрить новую маршрутную сеть.

Омские общественники превратили публичные слушания по бюджету в балаган.

Анатолия Степанова лишили микрофона, но он не расстроился.

Также сегодня омские общественники вновь выступили на публичных слушаниях по бюджету города 2018−2020 годы.

Так, Алексей Матицын заявил о перераспределении налогов и выразил мнение, что Омск превратили в спальный район. Вслед за ним Константин Исупов предложил не принимать дефицитный бюджет.

Тогда как Анатолий Степанов предложил СМИ объявить выговор из-за отсутствия на митинге жертв политических репрессий. Его в итоге лишили микрофона. А глава фракции КПРФ в Горсовете Дмитрий Горбунов призвал общественников быть более корректными.

— Не превращайте публичные слушания в балаган! — командным голосом рявкнул Горбунов.

Общественник Валентин Кузнецов назвал бюджет нищим и провальным.