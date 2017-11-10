Муниципальный транспорт Омска изношен на 93 процента
Глава департамента транспорта Омска заявил, что, несмотря на тяжелую обстановку с транспортом, новые автобусы приобретаются.
Глава департамента транспорта Омска заявил, что, несмотря на тяжелую обстановку с транспортом, новые автобусы приобретаются.
Сегодня, 10 ноября, на публичных слушаниях по бюджету Омска на 2018−2020 годы выступил директор департамента транспорта Алексей Мартыненко. Он рассказал о работе муниципальных ПАТП в 2017 году.
— В этом году муниципальный транспорт сделал 60 миллионов перевозок, коммерческий — 130 миллионов. На сегодняшний момент в городе работают 68 перевозчиков немуниципальной формы собственности и 3 ПАТП, — подчеркнул Мартыненко.
Однако транспортный парк города катастрофически изношен. И это признают представители мэрии.
Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта Омска:
— У нас на 93 процента изношен автобусный парк. Тем не менее удалось приобрести 5 московских трамваев и 30 автобусов ПАЗ в лизинг. Отремонтированы 12 троллейбусов и трамваев. Планируется купить еще 9 трамваев.
Также глава ведомства подчеркнул, что ПАТП сработали с доходом в 69,1 миллиона рублей. При этом удалось отдать долги в 121 миллион рублей Сбербанку.
Однако не очень понятно, почему директор департамента транспорта не озвучил планы на 2018 год, в то время как именно в следующем году предполагается внедрить новую маршрутную сеть.
Омские общественники превратили публичные слушания по бюджету в балаган.
Анатолия Степанова лишили микрофона, но он не расстроился.
Также сегодня омские общественники вновь выступили на публичных слушаниях по бюджету города 2018−2020 годы.
Так, Алексей Матицын заявил о перераспределении налогов и выразил мнение, что Омск превратили в спальный район. Вслед за ним Константин Исупов предложил не принимать дефицитный бюджет.
Тогда как Анатолий Степанов предложил СМИ объявить выговор
— Не превращайте публичные слушания в балаган! — командным голосом рявкнул Горбунов.
Общественник Валентин Кузнецов назвал бюджет нищим и провальным.
— Нужно увеличить количество налогов от нарушения ПДД. А у нас работает малочисленный и коррупционный УГАДН, — высказался Кузнецов.