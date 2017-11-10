Историческое здание НИИ пчеловодства в Москве станет частью новой школы

Здание на Феодосийской улице, где сейчас строится жилой комплекс «Гринада», имеет статус выявленного памятника культуры. Ранее на этой территории находился Московский научно-исследовательский институт радиосвязи. Построенное для НИИ пчеловодства здание вошло в состав Института радиосвязи в 1959 году.

По словам представителя застройщика «ПСН», исторический объект является одним из редких по степени сохранности образцов стиля ар-деко в Москве.

«Мы планируем включить историческое здание в комплекс сооружений средней общеобразовательной школы на 550 мест. Для этого нам необходимо провести историко-культурное и техническое обследование его конструкций», — приводятся в пресс-релизе его слова.

В составе жилого квартала предусмотрено шесть жилых зданий переменной этажности общей площадью 164,8 тысячи квадратных метров. Площадь всей застройки квартала составит около 225 тысяч «квадратов», говорится в сообщении.