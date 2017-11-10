Историческое здание НИИ пчеловодства в Москве станет частью новой школы
МОСКВА, 10 ноя — РИА Недвижимость. Построенное для НИИ пчеловодства Наркомзема СССР в 1934 году на
МОСКВА, 10 ноя — РИА Недвижимость. Построенное для НИИ пчеловодства Наркомзема СССР в 1934 году на
Здание на Феодосийской улице, где сейчас строится жилой комплекс «Гринада», имеет статус выявленного памятника культуры. Ранее на этой территории находился Московский
По словам представителя застройщика «ПСН», исторический объект является одним из редких по степени сохранности образцов стиля
«Мы планируем включить историческое здание в комплекс сооружений средней общеобразовательной школы на 550 мест. Для этого нам необходимо провести
В составе жилого квартала предусмотрено шесть жилых зданий переменной этажности общей площадью 164,8 тысячи квадратных метров. Площадь всей застройки квартала составит около 225 тысяч «квадратов», говорится в сообщении.
Как указывается в нем, строительство жилого комплекса началось во втором квартале 2017 года. Проект будет реализован в три очереди. Завершение строительства всего жилого комплекса запланировано на третий квартал 2021 года.