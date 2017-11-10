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14:13 (мск), источник: РИА Недвижимость

Историческое здание НИИ пчеловодства в Москве станет частью новой школы

МОСКВА, 10 ноя — РИА Недвижимость. Построенное для НИИ пчеловодства Наркомзема СССР в 1934 году на юго-западе Москвы здание в стиле ар-деко станет частью новой школы, говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Здание на Феодосийской улице, где сейчас строится жилой комплекс «Гринада», имеет статус выявленного памятника культуры. Ранее на этой территории находился Московский научно-исследовательский институт радиосвязи. Построенное для НИИ пчеловодства здание вошло в состав Института радиосвязи в 1959 году.

По словам представителя застройщика «ПСН», исторический объект является одним из редких по степени сохранности образцов стиля ар-деко в Москве.

«Мы планируем включить историческое здание в комплекс сооружений средней общеобразовательной школы на 550 мест. Для этого нам необходимо провести историко-культурное и техническое обследование его конструкций», — приводятся в пресс-релизе его слова.

В составе жилого квартала предусмотрено шесть жилых зданий переменной этажности общей площадью 164,8 тысячи квадратных метров. Площадь всей застройки квартала составит около 225 тысяч «квадратов», говорится в сообщении.

Как указывается в нем, строительство жилого комплекса началось во втором квартале 2017 года. Проект будет реализован в три очереди. Завершение строительства всего жилого комплекса запланировано на третий квартал 2021 года.

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