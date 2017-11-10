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11:34 (мск), источник: Forbes

Общежития снова в моде. Почему молодые специалисты в Кремниевой Долине предпочитают селиться вместе

Изменения в обществе влияют на рынок недвижимости, возникают новые общественные пространства. Поэтому новая форма совместного проживания — коливинг — может стать трендом не только в США и Великобритании, но и в России.

Давайте представим себе ситуацию. Несколько молодых людей съезжаются жить под одну крышу. У них общая кухня и холл, хотя у каждого своя спальня, никто из них не связан семейными узами, зато некоторые вместе работают. Что это? Похоже на общежитие или коммунальную квартиру из нашего прошлого, но на самом деле нет. Это коливинг (coliving), новая форма совместного проживания, альтернатива обычному и съемному жилью или отелям. Коливинги популярны в США, особенно в Кремниевой долине, но активно распространяются и в Европе.

Нам, людям, родившимся в СССР, идея может показаться странной. Собственный дом или хотя бы отдельная квартира — вот о чем мечтал измученный совместным бытом советский человек. Но, по моим наблюдениям, дети, рожденные в 90-е годы, имеют совершенно другую систему ценностей. Их не делает счастливыми факт обладания дорогим автомобилем или дорогой квартирой, для них гораздо важнее самореализация, участие в глобальных проектах, работа с единомышленниками. А для всего этого коливинг как раз очень подходит.

В чем именно преимущества коливинга по сравнению со съемным жильем? Во-первых, конечно, цена. Отдельные апартаменты, например, в Сан-Франциско стоят в среднем $3000−3500 в месяц, а снять комнату в коливинговых проектах Coliving Club или Common можно за $1000−2400 в месяц в зависимости от того, арендуешь ты отдельную спальню или спальное место. В Лондоне стандартная комната с собственной ванной в одном из домов коливингового проекта Old Oak с жильем в нескольких районах города, включая Гайд-Парк и Ноттинг Хилл, обойдется в 945 фунтов, что гораздо ниже стоимости обычного жилья. Во-вторых, за свои деньги арендаторы в коливингах получают гораздо больше, чем жители простых квартир. Часто зоны совместного пользования включают не только кухню и гостиную, но и тренажерный зал, прачечную, игровую комнату, библиотеку, террасу и даже зону барбекю! Высокоскоростной интернет и уборка помещений несколько раз в неделю, бесплатные снэки, напитки и другие «плюшки» тоже входят в стоимость.

Однако я убеждена, что все эти особенности хоть и приятны сами по себе, но все же вторичны. Самое главное в коливинге — это окружение, соседи, то, что называют community, сообщество. Захватывающая идея в том, что коливинг собирает под одной крышей единомышленников, людей, которые с головой погружены в работу и даже вечером за чашкой чая или банкой пива увлеченно обсуждают с коллегами новые проекты. Чтобы добиться такой атмосферы, организаторы коливинговых пространств, принимая в свое сообщество новых участников, проводят с ними обстоятельные собеседования. В коливинге обязательно существует фейсконтроль. Есть коливинги для стартаперов, для фанатов путешествий, для людей одной профессии. Важно, чтобы обитатели коливинга имели схожие ценности.

«Дом-песочница» как воплощение американской мечты.

Сам термин co-living появился в 2013 году в Калифорнии, когда основатели проекта Open Door Джей Стендиш и Бен Прован открыли свой «дом-песочницу» (The Sandbox House) и запустили первых постояльцев. В доме жили молодые программисты, архитекторы, студенты. Несмотря на скромные размеры, проект прогремел, успех был шумный, у Open Door появились еще три дома в области залива Сан-Франциско. «Традиционный рынок недвижимости ориентируется на гипер-индивидуализм, консюмеризм и преставления о загородном домике как воплощении «американской мечты», — сказано на сайте Open Door. Основатели проекта противопоставляют этим ценностям другие: совместное проживание, совместное генерирование идей, ответственное потребление.

Я думаю, это полностью отвечает современным трендам. На смену традиционной экономике приходит экономика совместного потребления, совместного пользования ресурсами. По оценкам британского подразделения PwC, к 2025 году только европейские проекты, связанные с sharing economy, обеспечат валовый объем транзакций в 570 млрд евро (это больше, чем ВВП Бельгии или Швеции). Как и явление коворкингов, коливинг появился в ответ на мощный запрос со стороны общества. Традиционный рынок недвижимости не успевает за стремительно меняющимся образом жизни молодых, образованных и энергичных миллениалов.

И я уверена, что дело не только в экономике. Мы видим, что меняется сама конструкция общественных ячеек. Жизнь с семьей в отдельном домике становится мечтой все меньшего количества людей. Гигантские изменения претерпевает институт брака — в крупных городах до 80% браков кончается разводами. Я сейчас читаю книгу Ицхака Адизеса «Союз непохожих», в которой он рассуждает о переменах, которые произошли за последние 50 лет в части гендерных особенностей человека. Эпоха индустриализации, когда люди создавали семьи, чтобы выжить, ушла в прошлое. Сейчас женщина не хочет заниматься домом, она хочет работать, а мужчина далеко не всегда готов это принять. Чем более благополучно человечество, чем быстрее экономический рост, тем большую популярность приобретает одиночная, холостая жизнь. Однако одиночество в четырех стенах, особенно после развода, — это очень грустно. Коливинги помогают быть независимым, не будучи одиноким.

Уже сейчас в России есть несколько коливинговых проектов, причем не только в Москве, но и в регионах. На мой взгляд, этот формат будет активно развиваться: вслед за спросом придут инвесторы. Резиденты коливинговых объектов будут их арендаторами, а владеть будет профессиональные инвесторы с профессиональными управляющими компаниями. В Лондоне и Нью-Йорке работают коливинговые проекты уровня luxury, в них селятся люди состоятельные, но заинтересованные в обществе единомышленников. В таких проектах есть, например, большой спортзал, зеленый эко-бар, домашний кинотеатр, бассейн, круглосуточный консьерж-сервис. На мой взгляд, что-то подобное вполне может появиться, например, на 57 или 58 этаже какого-то из небоскребов Москва-Сити. Стойка ресепшн, красивые комнаты, диваны, камин, домашний кинотеатр и завтраки на крыше… И все это в бурлящем деловом центре города, в окружении таких же, как ты, энергичных молодых профессионалов.

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