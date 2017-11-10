Власти назвали адрес потенциально опасного газифицированного дома в Новосибирске

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области сегодня с газовыми плитами около двух тысяч жилых домов. Контролирующие органы сегодня сообщили — проверки проходят регулярно. И одна из них выявила потенциально опасный объект — заявил сегодня руководитель государственной жилищной инспекции. Речь идёт о доме номер 9 на улице Крашенинникова.

Евгений Пономарев, начальник Государственной жилищной инспекции Новосибирской области: «Там есть проблема не с газом, а именно с вентиляцией. Вентиляционные каналы собственники самостоятельно демонтировали в двух подъездах. Заключение экспертной организации: система вентиляции не работает, что недопустимо на газифицированном доме. Подача газа должна быть прекращена, но почему-то организация, которая осуществляет подачу газа — “Новосибирскоблгаз” — этого не производит».