Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: слова Регины Дубовицкой о смерти Михаила Задорнова
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Песков дал совет Маре Багдасарян, собравшейся жаловаться Путину
Собчак рассказала о двух спонсорах своей избирательной кампании
Как выглядят девушки, изменившие форму носа в домашних условиях
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Шэрон Стоун снялась в откровенной фотосессии – СМИ
СМИ: Киев «отдал» ДНР склад боеприпасов
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
Как выглядят девушки, изменившие форму носа в домашних условиях
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
11:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Власти назвали адрес потенциально опасного газифицированного дома в Новосибирске

После трагического взрыва в Ижевске газифицированный жилой фонд привлек внимание общественности страны.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирской области сегодня с газовыми плитами около двух тысяч жилых домов. Контролирующие органы сегодня сообщили — проверки проходят регулярно. И одна из них выявила потенциально опасный объект — заявил сегодня руководитель государственной жилищной инспекции. Речь идёт о доме номер 9 на улице Крашенинникова.

Евгений Пономарев, начальник Государственной жилищной инспекции Новосибирской области: «Там есть проблема не с газом, а именно с вентиляцией. Вентиляционные каналы собственники самостоятельно демонтировали в двух подъездах. Заключение экспертной организации: система вентиляции не работает, что недопустимо на газифицированном доме. Подача газа должна быть прекращена, но почему-то организация, которая осуществляет подачу газа — “Новосибирскоблгаз” — этого не производит».

Улица Крашенинникова расположена в районе площади Станиславского в Ленинском районе Новосибирска. Девятый дом с проблемной вентиляцией — это старое 4-этажное строение, возведённое в прошлом веке. Как удалось выяснить «Вестям», в двух подъездах газ отключили. Но в оставшуюся часть дома топливо по-прежнему подаётся — некоторые собственники, потратив немалые деньги на плиты и прочее оборудование, протестуют против отключения. В ближайшие дни жилищная инспекция проведет совещание по ситуации в этом доме.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сибирские спасатели помогут разбирать завалы на месте взрыва жилого дома в Ижевске
Умер Михаил Задорнов
Встреча Трампа и Путина во Вьетнаме не состоится
Студентов выселят из общежитий из-за чемпионата мира по футболу
Представитель Собчак пояснила ее слова о санкциях против России
В СК рассказали детали расследования обрушения дома в Ижевске
Встречи депутатов с гражданами приравняли к незаконным митингам
Некурящим россиянам могут сократить рабочую неделю
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Парадокс «бездетной матери»: зачем нам День мам, потерявших детей Обычно понятие «мама» толкуется вполне однозначно: женщина, у которой есть ребенок. Но как быть тем, кто пережил выкидыш, мертворождение на любом сроке, или чей малыш погиб вскоре после родов? У них нет ребенка, но разве они не родители? Благотворительный фонд «Свет в руках» предлагает сделать 12 ноября в России Днем матери, потерявшей ребенка. О том, почему важно отмечать эту дату, рассказала пережившая перинатальную потерю мама Амина Фигут.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь