Власти назвали адрес потенциально опасного газифицированного дома в Новосибирске
После трагического взрыва в Ижевске газифицированный жилой фонд привлек внимание общественности страны.
После трагического взрыва в Ижевске газифицированный жилой фонд привлек внимание общественности страны.
В Новосибирской области сегодня с газовыми плитами около двух тысяч жилых домов. Контролирующие органы сегодня сообщили — проверки проходят регулярно. И одна из них выявила потенциально опасный объект — заявил сегодня руководитель государственной жилищной инспекции. Речь идёт о доме номер 9 на улице Крашенинникова.
Евгений Пономарев, начальник Государственной жилищной инспекции Новосибирской области: «Там есть проблема не с газом, а именно с вентиляцией. Вентиляционные каналы собственники самостоятельно демонтировали в двух подъездах. Заключение экспертной организации: система вентиляции не работает, что недопустимо на газифицированном доме. Подача газа должна быть прекращена, но
Улица Крашенинникова расположена в районе площади Станиславского в Ленинском районе Новосибирска. Девятый дом с проблемной вентиляцией — это старое 4-этажное строение, возведённое в прошлом веке. Как удалось выяснить «Вестям», в двух подъездах газ отключили. Но в оставшуюся часть дома топливо