В Ростове ищут обманутых дольщиков трех ЖК

Данные жилые комплексы возводились по адресам ул. 28-я Линия, 8, ул. Зорге, 9 и бул. Комарова, 20В/9А соответственно.

«Просим граждан, которые заключили договоры займов, переуступки прав требований, либо долевого участия на приобретение квартир в строящихся домах, обратиться в следственную часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области», — отметили в пресс-службе донского главка.