Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кобзон высказался про смерть Задорнова
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Мама превратила 7-летнюю дочку в «живую Барби» (фото)
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
Памяти Задорнова: как сатирик выглядел в 80-х (фото)
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Мария Шукшина возвращается на телевидение
Внук Андрея Миронова дал первое интервью о съемках в кино
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
СМИ сообщили, что Задорнова похоронят не в России
Кобзон рассказал подробности о смерти Задорнова
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
Как выглядят девушки, изменившие форму носа в домашних условиях
СМИ: в Турции заявили о смене стратегических интересов по РФ
Кадры: подлодка «Варшавянка» за 60 секунд
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
15:33 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове ищут обманутых дольщиков трех ЖК

В Ростове-на-Дону полиция разыскивает обманутых дольщиков ЖК «Полуденный», ЖК «Благодатный» и ЖК «Созвездие».

Данные жилые комплексы возводились по адресам ул. 28-я Линия, 8, ул. Зорге, 9 и бул. Комарова, 20В/9А соответственно.

Правоохранительные органы завели уголовные дела в отношении руководителей трех компаний, выступавших застройщиками указанных объектов.

«Просим граждан, которые заключили договоры займов, переуступки прав требований, либо долевого участия на приобретение квартир в строящихся домах, обратиться в следственную часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области», — отметили в пресс-службе донского главка.

Телефон для связи: 8 (928) 214−80−55, адрес: г. Ростов-на-Дону. Ул. Обороны, 8, каб. 306.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Роман Адамов вошёл в состав тренерского штаба Леонида Кучука
Движение по Театральной площади Ростова будет закрыто на месяц
Умер Михаил Задорнов
В Госдуме предложили приравнять иностранные соцсети к иноагентам
Двое военных погибли при взрыве боеприпаса в Забайкальском крае
Миллиарды Захарченко: на что хватит найденных у полковника денег
Михаила Задорнова могут похоронить в Латвии
Кошки предотвращают астму у детей, выяснили ученые
Ученые зафиксировали над Европой радиоактивное облако
Спорт
Канада запомнит Манукяна и Полодяна. Россия повела в Суперсерии Российская молодежка обыграла сборную лиги Онтарио (5:2) и вышла вперед в Суперсерии — 2-1
Авто
Лучший кроссовер до 2 миллионов: Mazda CX-5 против Volkswagen Tiguan Эта встреча была неизбежна — два сильнейших соперника в классе сошлись в споре за чемпионский титул
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Мария Шукшина возвращается на телевидение Актрисе предложили принять участие в новом проекте на одном из центральных каналов
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Парадокс «бездетной матери»: зачем нам День мам, потерявших детей Обычно понятие «мама» толкуется вполне однозначно: женщина, у которой есть ребенок. Но как быть тем, кто пережил выкидыш, мертворождение на любом сроке, или чей малыш погиб вскоре после родов? У них нет ребенка, но разве они не родители? Благотворительный фонд «Свет в руках» предлагает сделать 12 ноября в России Днем матери, потерявшей ребенка. О том, почему важно отмечать эту дату, рассказала пережившая перинатальную потерю мама Амина Фигут.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь