Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: слова Регины Дубовицкой о смерти Михаила Задорнова
Нефролог или трихолог: разбираетесь ли вы во врачах
Мама превратила 7-летнюю дочку в «живую Барби» (фото)
Собчак пояснила свои слова о санкциях США в отношении России
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Шэрон Стоун снялась в нижнем белье и прозрачной блузке - СМИ
СМИ: Киев «отдал» ДНР склад боеприпасов
Мелания Трамп в роскошном платье-кимоно вышла в свет в Китае
Как выглядят девушки, изменившие форму носа в домашних условиях
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
12:03 (мск), источник: Newslab.ru

На минусинском заводе «Минал» начнут выпуск газировки

Местные власти уже определили рынки сбыта безалкогольных напитков.

На бывшем ликероводочном заводе «Минал» планируют начать выпуск безалкогольных напитков. Об этом сообщил и.о. министра промышленности, энергетики и торговли края Анатолий Цыкалов на заседании профильного комитета Законодательного Собрания.

Накануне депутаты вернулись к вопросу о передаче в муниципальную собственность Минусинска «Корпуса винной монополии», который находится на территории бывшего ликероводочного завода «Минал».

Председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов напомнил, что администрация Минусинска планировала возродить производство алкогольной продукции в городе и обратилась к краевым властям с просьбой о передаче «Корпусов винной монополии». Идея по запуску завода вошла в проект концепции в области регулирования алкогольного рынка края. Но затем Минусинск отказался от прежних планов, в результате чего у депутатов возникло множество вопросов о целесообразности передачи государственного имущества. Поэтому тему было решено проанализировать еще раз.

Анатолий Цыкалов пояснил, что сейчас концепция дорабатывается, и возобновление работы «Минала» в ней не предусмотрено. Правительство не видит потенциальных инвесторов, готовых взяться за этот проект. Кроме того, не ясны перспективы рынка сбыта.

Сейчас Красноярский водочный завод приближается к показательной отметке 900 тысяч декалитров. Мощности «Шушенской марки» способны производить около 700 тысяч декалитров. При общем потреблении в крае крепкого алкоголя не более 2 млн декалитров возникнет вопрос о внутренней региональной конкуренции, пояснил и.о. министра.

Однако чиновник все же предложил поддержать инициативу о передаче «Корпуса винной монополии», потому что Минусинск планирует на этой базе развивать предприятие по производству безалкогольных напитков, газированной и негазированной воды. Планируется, что пока рынок сбыта напитков распространится только лишь на Минусинск, но местные власти не исключают, что со временем поставки наладят и в другие города.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали сессии краевого парламента согласовать передачу краевого имущества «Корпуса винной монополии» в собственность Минусинска.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Красноярских маршрутчиков оштрафовали за грязные автобусы
Красноярские спасатели помогут Ижевску искать людей во взорвавшемся...
Умер Михаил Задорнов
Встреча Трампа и Путина во Вьетнаме не состоится
Студентов выселят из общежитий из-за чемпионата мира по футболу
Представитель Собчак пояснила ее слова о санкциях против России
В СК рассказали детали расследования обрушения дома в Ижевске
Встречи депутатов с гражданами приравняли к незаконным митингам
Некурящим россиянам могут сократить рабочую неделю
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Парадокс «бездетной матери»: зачем нам День мам, потерявших детей Обычно понятие «мама» толкуется вполне однозначно: женщина, у которой есть ребенок. Но как быть тем, кто пережил выкидыш, мертворождение на любом сроке, или чей малыш погиб вскоре после родов? У них нет ребенка, но разве они не родители? Благотворительный фонд «Свет в руках» предлагает сделать 12 ноября в России Днем матери, потерявшей ребенка. О том, почему важно отмечать эту дату, рассказала пережившая перинатальную потерю мама Амина Фигут.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь