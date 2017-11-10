На минусинском заводе «Минал» начнут выпуск газировки

На бывшем ликероводочном заводе «Минал» планируют начать выпуск безалкогольных напитков. Об этом сообщил и.о. министра промышленности, энергетики и торговли края Анатолий Цыкалов на заседании профильного комитета Законодательного Собрания.

Накануне депутаты вернулись к вопросу о передаче в муниципальную собственность Минусинска «Корпуса винной монополии», который находится на территории бывшего ликероводочного завода «Минал».

Председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов напомнил, что администрация Минусинска планировала возродить производство алкогольной продукции в городе и обратилась к краевым властям с просьбой о передаче «Корпусов винной монополии». Идея по запуску завода вошла в проект концепции в области регулирования алкогольного рынка края. Но затем Минусинск отказался от прежних планов, в результате чего у депутатов возникло множество вопросов о целесообразности передачи государственного имущества. Поэтому тему было решено проанализировать еще раз.

Анатолий Цыкалов пояснил, что сейчас концепция дорабатывается, и возобновление работы «Минала» в ней не предусмотрено. Правительство не видит потенциальных инвесторов, готовых взяться за этот проект. Кроме того, не ясны перспективы рынка сбыта.

Сейчас Красноярский водочный завод приближается к показательной отметке 900 тысяч декалитров. Мощности «Шушенской марки» способны производить около 700 тысяч декалитров. При общем потреблении в крае крепкого алкоголя не более 2 млн декалитров возникнет вопрос о внутренней региональной конкуренции, пояснил и.о. министра.

Однако чиновник все же предложил поддержать инициативу о передаче «Корпуса винной монополии», потому что Минусинск планирует на этой базе развивать предприятие по производству безалкогольных напитков, газированной и негазированной воды. Планируется, что пока рынок сбыта напитков распространится только лишь на Минусинск, но местные власти не исключают, что со временем поставки наладят и в другие города.