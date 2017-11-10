На минусинском заводе «Минал» начнут выпуск газировки
Местные власти уже определили рынки сбыта безалкогольных напитков.
Местные власти уже определили рынки сбыта безалкогольных напитков.
На бывшем ликероводочном заводе «Минал» планируют начать выпуск безалкогольных напитков. Об этом сообщил и.о. министра промышленности, энергетики и торговли края Анатолий Цыкалов на заседании профильного комитета Законодательного Собрания.
Накануне депутаты вернулись к вопросу о передаче в муниципальную собственность Минусинска «Корпуса винной монополии», который находится на территории бывшего ликероводочного завода «Минал».
Председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов напомнил, что администрация Минусинска планировала возродить производство алкогольной продукции в городе и обратилась к краевым властям с просьбой о передаче «Корпусов винной монополии». Идея по запуску завода вошла в проект концепции в области регулирования алкогольного рынка края. Но затем Минусинск отказался от прежних планов, в результате чего у депутатов возникло множество вопросов о целесообразности передачи государственного имущества. Поэтому тему было решено проанализировать еще раз.
Анатолий Цыкалов пояснил, что сейчас концепция дорабатывается, и возобновление работы «Минала» в ней не предусмотрено. Правительство не видит потенциальных инвесторов, готовых взяться за этот проект. Кроме того, не ясны перспективы рынка сбыта.
Сейчас Красноярский водочный завод приближается к показательной отметке 900 тысяч декалитров. Мощности «Шушенской марки» способны производить около 700 тысяч декалитров. При общем потреблении в крае крепкого алкоголя не более 2 млн декалитров возникнет вопрос о внутренней региональной конкуренции, пояснил и.о. министра.
Однако чиновник все же предложил поддержать инициативу о передаче «Корпуса винной монополии», потому что Минусинск планирует на этой базе развивать предприятие по производству безалкогольных напитков, газированной и негазированной воды. Планируется, что пока рынок сбыта напитков распространится только лишь на Минусинск, но местные власти не исключают, что со временем поставки наладят и в другие города.
По итогам обсуждения депутаты рекомендовали сессии краевого парламента согласовать передачу краевого имущества «Корпуса винной монополии» в собственность Минусинска.