На юге Волгограда начали сносить рынок «Петровский»

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», специалисты уже начали разбирать павильоны. По словам торговцев, им не дали толком вынести из киосков товары, кроме того, они так и не увидели решение суда о том, что рынок нелегальный и его можно снести уже 10 ноября. В ходе демонтажа киосков произошла небольшая потасовка, в результате которой полиция задержала одного человека.