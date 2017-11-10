На юге Волгограда начали сносить рынок «Петровский»
Рынок «Петровский» начали сносить днем 10 ноября в Советском районе Волгограда.
Рынок «Петровский» начали сносить днем 10 ноября в Советском районе Волгограда.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», специалисты уже начали разбирать павильоны. По словам торговцев, им не дали толком вынести из киосков товары, кроме того, они так и не увидели решение суда о том, что рынок нелегальный и его можно снести уже 10 ноября. В ходе демонтажа киосков произошла небольшая потасовка, в результате которой полиция задержала одного человека.
Напомним, что договор аренды земельного участка, на котором стоит рынок «Петровский», с ООО «Альбатрос» был расторгнут еще в июне 2017 года. Причиной стало несоответствие назначения земельного участка его фактическому использованию. Торговые точки сейчас находятся там незаконно.