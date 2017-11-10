Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Регина Дубовицкая прокомментировала смерть Михаила Задорнова
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Почему сейчас самое время коллекционировать автомобили
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Жену Овечкина раскритиковали в Сети из-за Бузовой
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
СМИ: Кобзон выскащался про смерть Задорнова
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Стало известно, где похоронят Задорнова – СМИ
Кобзон рассказал подробности о смерти Задорнова
Муж Саши Савельевой выдает дочь замуж за иностранца
64-летняя Брижит Макрон затмила всех в Абу-Даби (фото)
Кадры: истребители Су-30СМ принудительно посадили самолет
СМИ: Сати Казанова полностью обнажилась для съемки
Общежития снова в моде: как живут в Кремниевой долине
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
13:46 (мск), источник: АиФ Волгоград

На юге Волгограда начали сносить рынок «Петровский»

Рынок «Петровский» начали сносить днем 10 ноября в Советском районе Волгограда.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», специалисты уже начали разбирать павильоны. По словам торговцев, им не дали толком вынести из киосков товары, кроме того, они так и не увидели решение суда о том, что рынок нелегальный и его можно снести уже 10 ноября. В ходе демонтажа киосков произошла небольшая потасовка, в результате которой полиция задержала одного человека.

Напомним, что договор аренды земельного участка, на котором стоит рынок «Петровский», с ООО «Альбатрос» был расторгнут еще в июне 2017 года. Причиной стало несоответствие назначения земельного участка его фактическому использованию. Торговые точки сейчас находятся там незаконно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему осенью нужен тональный крем и другие правила ухода за кожей
Умер Михаил Задорнов
В Госдуме предложили приравнять иностранные соцсети к иноагентам
Двое военных погибли при взрыве боеприпаса в Забайкальском крае
Миллиарды Захарченко: на что хватит найденных у полковника денег
Обрушение дома в Ижевске: что известно на данный момент
Социологи: две трети россиян готовы проголосовать за Путина
Ученые зафиксировали над Европой радиоактивное облако
Спорт
Канада запомнит Манукяна и Полодяна. Россия повела в Суперсерии Российская молодежка обыграла сборную лиги Онтарио (5:2) и вышла вперед в Суперсерии — 2-1
Авто
Лучший кроссовер до 2 миллионов: Mazda CX-5 против Volkswagen Tiguan Эта встреча была неизбежна — два сильнейших соперника в классе сошлись в споре за чемпионский титул
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Мария Шукшина возвращается на телевидение Актрисе предложили принять участие в новом проекте на одном из центральных каналов
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Парадокс «бездетной матери»: зачем нам День мам, потерявших детей Обычно понятие «мама» толкуется вполне однозначно: женщина, у которой есть ребенок. Но как быть тем, кто пережил выкидыш, мертворождение на любом сроке, или чей малыш погиб вскоре после родов? У них нет ребенка, но разве они не родители? Благотворительный фонд «Свет в руках» предлагает сделать 12 ноября в России Днем матери, потерявшей ребенка. О том, почему важно отмечать эту дату, рассказала пережившая перинатальную потерю мама Амина Фигут.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь