В Калининграде не пустили 104 тонны арахиса из Парагвая
В Калининграде запрещен выпуск крупной партии арахиса, ввезенного из Парагвая.
В Калининграде запрещен выпуск крупной партии арахиса, ввезенного из Парагвая.
При проведении документарного контроля установлено, что в фитосанитарном сертификате указана неполная информация, сообщили калининградским «Вестям» в региональном управлении Россельхознадзора.
104 тонны орехов пришли морским путем в порт Балтийска. Однако сотрудники фитосанитарного контрольного поста наложили запрет на выпуск подкарантинной продукции.