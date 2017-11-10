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12:09 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде не пустили 104 тонны арахиса из Парагвая

В Калининграде запрещен выпуск крупной партии арахиса, ввезенного из Парагвая.

При проведении документарного контроля установлено, что в фитосанитарном сертификате указана неполная информация, сообщили калининградским «Вестям» в региональном управлении Россельхознадзора.

104 тонны орехов пришли морским путем в порт Балтийска. Однако сотрудники фитосанитарного контрольного поста наложили запрет на выпуск подкарантинной продукции.

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