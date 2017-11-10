Лекарства белорусского производства подешевели в этом году

«Индекс потребительских цен на белорусские лекарства сейчас составляет почти 99%, то есть в этом году лекарства белорусского производства подешевели на 1% по сравнению с прошлым. Мы прилагаем все усилия, чтобы белорусские лекарства не дорожали», — отметил Валерий Шевчук.

«Если сравнить реальные цены на белорусские лекарства и импортные, то получится, что наши лекарства стоят в 1,5−2 раза дешевле импортных аналогов. Мы работаем над этим. Надо также понимать, что качественное лекарство не может быть очень дешевым», — заключил гендиректор холдинга.