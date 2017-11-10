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12:07 (мск), источник: БЕЛТА

Лекарства белорусского производства подешевели в этом году

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лекарства белорусского производства подешевели в этом году на 1%. Об этом сегодня журналистам заявил генеральный директор холдинга «Белфармпром» Валерий Шевчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Индекс потребительских цен на белорусские лекарства сейчас составляет почти 99%, то есть в этом году лекарства белорусского производства подешевели на 1% по сравнению с прошлым. Мы прилагаем все усилия, чтобы белорусские лекарства не дорожали», — отметил Валерий Шевчук.

Он подчеркнул, что медпрепараты отечественного производства существенно дешевле большинства импортных аналогов.

«Если сравнить реальные цены на белорусские лекарства и импортные, то получится, что наши лекарства стоят в 1,5−2 раза дешевле импортных аналогов. Мы работаем над этим. Надо также понимать, что качественное лекарство не может быть очень дешевым», — заключил гендиректор холдинга.

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