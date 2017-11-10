Москомэкспертиза согласовала проект ЖК на Ленинградском проспекте
МОСКВА, 10 ноя — РИА Недвижимость. Москомэкспертиза согласовала проект жилого комплекса «Прайм парк» на севере Москвы по адресу: Ленинградский проспект, 37, говорится в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Недвижимость. Москомэкспертиза согласовала проект жилого комплекса «Прайм парк» на севере Москвы по адресу: Ленинградский проспект, 37, говорится в
«В Хорошевском районе запланировано строительство жилого комплекса, включающего в себя девять башен переменной этажности, объединенных
Строительство жилого комплекса запланировано недалеко от станций метро «Динамо» и «ЦСКА». Всего в комплексе запроектировано 3638 квартир и 2457
Официальным застройщиком жилого комплекса является ООО «Прайм парк». На сайте комплекса указывается, что проект реализует Optima Development, владельцами которой считаются депутат Ильдар Самиев и бывший табачный дистрибутор Альберт Худоян. На сайте Optima Development говорится, что общая площадь квартала на Ленинградском проспекте составит 502 тысячи квадратных метров.