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16:46 (мск), источник: РИА Недвижимость

Москомэкспертиза согласовала проект ЖК на Ленинградском проспекте

МОСКВА, 10 ноя — РИА Недвижимость. Москомэкспертиза согласовала проект жилого комплекса «Прайм парк» на севере Москвы по адресу: Ленинградский проспект, 37, говорится в пресс-релизе комитета.

«В Хорошевском районе запланировано строительство жилого комплекса, включающего в себя девять башен переменной этажности, объединенных встроенно-пристроенной подземной двухуровневой автостоянкой и малоэтажными частями. Кроме того, на первых этажах многоквартирных домов разместятся офисные помещения, предприятий общественного питания, предприятия торговли, а также фитнес-центр», — говорится в нем.

Строительство жилого комплекса запланировано недалеко от станций метро «Динамо» и «ЦСКА». Всего в комплексе запроектировано 3638 квартир и 2457 машино-мест, добавляется в пресс-релизе.

Официальным застройщиком жилого комплекса является ООО «Прайм парк». На сайте комплекса указывается, что проект реализует Optima Development, владельцами которой считаются депутат Ильдар Самиев и бывший табачный дистрибутор Альберт Худоян. На сайте Optima Development говорится, что общая площадь квартала на Ленинградском проспекте составит 502 тысячи квадратных метров.

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