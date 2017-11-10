Москомэкспертиза согласовала проект ЖК на Ленинградском проспекте

«В Хорошевском районе запланировано строительство жилого комплекса, включающего в себя девять башен переменной этажности, объединенных встроенно-пристроенной подземной двухуровневой автостоянкой и малоэтажными частями. Кроме того, на первых этажах многоквартирных домов разместятся офисные помещения, предприятий общественного питания, предприятия торговли, а также фитнес-центр», — говорится в нем.

Строительство жилого комплекса запланировано недалеко от станций метро «Динамо» и «ЦСКА». Всего в комплексе запроектировано 3638 квартир и 2457 машино-мест, добавляется в пресс-релизе.