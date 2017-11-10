Имущество новосибирского хозяйства Россельхозакадемии распродается на торгах
«Агросиб» приобрел зерносклад и центральную контору ФГУП «Кремлевское».
«Агросиб» приобрел зерносклад и центральную контору ФГУП «Кремлевское».
Компания «Агросиб» приобрела часть имущества обанкроченного ФГУП «Кремлевское» Россельхозакадемии, которое расположено в Коченевском районе Новосибирской области. Сообщение о заключении сделок
Согласно сообщению, «Агросиб» приобрел несколько лотов, включая здание центральной конторы «Кремлевского», зерносклад № 1 площадью 2,4 тыс. кв. м и др. В общей сложности они обошлись покупателю в 1,4 млн руб.
Как сообщали Sibnovosti.ru, ФГУП «Кремлевское» было создано в качестве
ООО «Агросиб», по данным ЕГРЮЛ, также зарегистрировано в этом районе. Его единственным учредителем указана Ксения Гулькина.