Льготы за капремонт в Башкирии не закончатся в конце года

Источник: РИА "Новости"

Регулирующий выплату компенсаций престарелым одиноким собственникам жилья законопроект «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» рассмотрели депутаты Госсобрания РБ. Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания Башкирии.

Законопроект поддержали члены комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию, он будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании. В случае его принятия на территории Башкирии по 31 декабря 2020 года продлят срок предоставления компенсации расходов на взносы по капремонту одиноко проживающим неработающим пенсионерам или проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих пенсионеров. Собственники, достигшие 70 лет, получат 50-процентную компенсацию, достигшие 80 лет будут освобождены от уплаты.

«В феврале 2016 года мы приняли соответствующий республиканский закон о таких компенсациях. Федеральное законодательство позволяло это сделать, — прокомментировал спикер Госсобрания Константин Толкачев. — Срок действия данного закона истекает 31 декабря 2017 года. Принимая во внимание невысокий уровень материального обеспечения одиноких пожилых пенсионеров, а также тот факт, что, платя десятилетиями за капремонт, многие из них в силу преклонного возраста этого капремонта могут попросту не дождаться, было бы правильным продлить действие данного закона».