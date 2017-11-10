Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Хочу, чтобы на поминках было весело": над чем смеялся Задорнов
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Песков дал совет Маре Багдасарян, собравшейся жаловаться Путину
Собчак рассказала о двух спонсорах своей избирательной кампании
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Шэрон Стоун снялась в нижнем белье и прозрачной блузке - СМИ
СМИ: Киев «отдал» ДНР склад боеприпасов
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
Как выглядит Анжелика Варум без макияжа
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
12Усыпальница у Кремлевской стены
12:24 (мск), источник: ИА REGNUM

«Мусорный» завод предложили вынести на 10 км от Казани: законопроект

Экологический кодекс Татарстана предложили поправить так, чтобы на территории крупных городов региона невозможно было строить мусоросжигательные заводы, а само решение о размещении таких объектов в республике принималось на референдуме. Соответствующая законодательная инициатива подана в Госсовет РТ.

Одновременно с этим в Казани продолжается протестная активность жителей, выступающих против строительства мусоросжигательного завода на территории города. Очередной экологический митинг пройдёт 11 ноября в 11:00 возле ДК им. Ленина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автор законопроекта депутат Госсовета РТ Артём Прокофьев отмечает, что «на сегодняшний день позиция городских властей, касающаяся мусоросжигательного завода, не удовлетворяет горожан».

Первую задачу документа он видит в том, чтобы уточнить само понятие в нормативной базе, так как на сегодня «в Экологическом кодексе Татарстана этот вопрос не отрегулирован».

«Вторая задача — обеспечить, чтобы позиция жителей учитывалась при выборе, где будет строиться мусоросжигательный завод. Выбирать место под него нужно, исходя из решения референдума. И третья цель законопроекта — ввод запрета на размещение мусоросжигательного завода в населённом пункте с населением свыше 100 тыс. человек, и необходимость отступать 10 км от территории населённых пунктов с населением свыше 500 тыс. человек. То есть речь идёт не о запрете мусоросжигательного завода, законопроект призван учесть волю жителей, и с другой стороны купировать ключевые риски — расположение мусоросжигательных заводов в “сердце” крупных городов», — уточнил депутат, добавив, что вариант, который им предлагается, компромисс при сложившейся ситуации.

Отметим, Казань попадает во вторую категорию городов во внесённом законопроекте. Численность жителей в столице Татарии на сегодня — 1,169 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство мусоросжигательного завода в Казани является частью приоритетного проекта «Чистая страна». Строить объект, согласно госконтракту, будет ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2», учредителем которой выступает «дочка» «Ростеха» — ООО «РТ-Инвест Финанс». Место размещения завода пока не определено, называется несколько потенциальных площадок, в том числе и рядом с «Казаньоргсинтезом». Предварительная стоимость проекта — около 30 млрд рублей.

С самого начала идея возведения завода в Казани вызвала несогласие со стороны экологов и горожан, которые считают, что появление такого объекта негативно отразиться на экологической ситуации в городе и здоровье горожан. Активисты движения провели целую серию митингов и одиночных пикетов, писали обращения к властям и участвовали в профильных заседаниях, аргументируя свою позицию и пытаясь добиться отмены строительства. Активисты выступают не только за запрет строительства завода в Казани, но и за раздельный сбор мусора.

В видеообращении к прямой линии президента РФ Владимира Путина, прошедшей 15 июня, активисты просили не строить завод. Послание из Казани в эфир не попало, но президент поднял мусорную тему в связи с ситуацией в подмосковной Балашихе. Владимир Путин при этом в качестве примера привёл решение мусорной проблемы в Татарии и отметил, что эта японская технология позволит решать ряд проблем, связанных со свалками.

Диалога с властями города и региона у экологической общественности пока не выходит.

«Есть закрытость информации по проекту, полное отсутствие обратной связи, никакой реакции на позицию горожан, которую они выражают на публичных мероприятиях и в своих письмах. На сегодняшний день подход городских властей сводится к тому, что “мы решим, а потом посоветуемся”. Это, если коротко изложить суть всех ответов, которые получают и депутаты на запросы, и экологические активисты. У нас огромное количество нормативных актов регулирует размещение вывесок в городе, а такой важнейший объект, как мусоросжигательный завод, его размещение и даже само понятие мусоросжигательного завода отсутствует в Экологическом кодексе республики», — возмутился депутат Артём Прокофьев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Скончался актер Дмитрий Марьянов — биография
Умер Михаил Задорнов
Встреча Трампа и Путина во Вьетнаме не состоится
Студентов выселят из общежитий из-за чемпионата мира по футболу
Представитель Собчак пояснила ее слова о санкциях против России
В СК рассказали детали расследования обрушения дома в Ижевске
Встречи депутатов с гражданами приравняли к незаконным митингам
Некурящим россиянам могут сократить рабочую неделю
Спорт
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии Команда Знарка отыгралась с 0:2, но не смогла дожать соперника
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Парадокс «бездетной матери»: зачем нам День мам, потерявших детей Обычно понятие «мама» толкуется вполне однозначно: женщина, у которой есть ребенок. Но как быть тем, кто пережил выкидыш, мертворождение на любом сроке, или чей малыш погиб вскоре после родов? У них нет ребенка, но разве они не родители? Благотворительный фонд «Свет в руках» предлагает сделать 12 ноября в России Днем матери, потерявшей ребенка. О том, почему важно отмечать эту дату, рассказала пережившая перинатальную потерю мама Амина Фигут.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь