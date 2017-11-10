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14:28 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске опять перекопали улицу Семьи Шамшиных

В центре города опять трудно проехать.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске улицу Семьи Шамшиных перекопали сроком на 17 дней. Это одна из центральных магистралей мегаполиса и любая помеха движению по ней создает немало проблем водителям на других магистралях. Судя по сообщению муниципалитета, ремонтники перекроют одну из сторон трассы.

«Проезжая часть в этом месте будет сужена на пять метров. Это связано с проведением АО “СИБЭКО” аварийных работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 27 ноября», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Муниципалитет призывает водителей быть внимательными и строить свой маршрут с учетом помехи на улице Семьи Шамшиных.

Стоит напомнить, что в 2017 году на этой улице уже проводились работы. Это было в мае и июле.

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