В Новосибирске опять перекопали улицу Семьи Шамшиных

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске улицу Семьи Шамшиных перекопали сроком на 17 дней. Это одна из центральных магистралей мегаполиса и любая помеха движению по ней создает немало проблем водителям на других магистралях. Судя по сообщению муниципалитета, ремонтники перекроют одну из сторон трассы.

«Проезжая часть в этом месте будет сужена на пять метров. Это связано с проведением АО “СИБЭКО” аварийных работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 27 ноября», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Муниципалитет призывает водителей быть внимательными и строить свой маршрут с учетом помехи на улице Семьи Шамшиных.