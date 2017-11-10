В Казани демонтируют семь торговых павильонов
Семь торговых павильонов демонтируют в Казани до 1 декабря 2017 года, соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов.
Семь торговых павильонов демонтируют в Казани до 1 декабря 2017 года, соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов.
Так, демонтажу подлежат торговые павильоны, расположенные по адресам: ул. Гвардейская (около дома 54е), ул. Адоратского (около дома 21а), ул. Р. Зорге (около дома № 28а), Чуйкова (около дома № 56), ул. 2-я