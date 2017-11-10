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12:31 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани демонтируют семь торговых павильонов

Семь торговых павильонов демонтируют в Казани до 1 декабря 2017 года, соответствующее постановление опубликовано в Сборнике документов.

Источник: Аргументы и факты

Так, демонтажу подлежат торговые павильоны, расположенные по адресам: ул. Гвардейская (около дома 54е), ул. Адоратского (около дома 21а), ул. Р. Зорге (около дома № 28а), Чуйкова (около дома № 56), ул. 2-я Юго-Западная (вблизи дома № 30), ул. Сафиуллина (вблизи дома № 30), ул. Академика Сахарова (вблизи дома № 12). Кроме того, незаконно размещенными объектами признали киоски по ремонту обуви (ул. Муштари, 11 и ул. Р. Зорге, № 28), шиномонтажные павильоны (ул. 2-я Юго-Западная, вблизи дома № 30 и Ул. Р. Зорге, вблизи дома № 28), торговый павильон по ремонту обуви (ул. Х. Мавлютова, вблизи дома № 17) и торговый объект по ул. Амирхана, вблизи дома № 71.

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