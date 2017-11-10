Для омских бюджетников построили аварийную девятиэтажку

Источник: "Российская газета"

Строительство девятиэтажного дома на улице Мишина, который администрация Омской области решила возвести для бюджетников, в очередной раз «заморожено». Здание признано аварийным, но при этом дольщикам не с кого взыскивать убытки.

Отчаявшиеся омичи провели четырехдневный митинг и развернули палатки перед зданием Законодательного собрания Омской области. Обманутые дольщики надеются договориться с представителями власти о том, чтобы совместно искать способы решения проблемы. Однако чиновники пока не видят выхода из данной ситуации.

Подрядчик сбежал и обанкротился.

Застройщиком многоквартирного дома по адресу Мишина, 8 выступило Агентство жилищного строительства, созданное министерствами правительства Омской области специально для решения квартирного вопроса бюджетников и молодых семей.

Рекламные ролики на местных телеканалах обещали горожанам «новейшие градостроительные технологии, современный дизайн и удобные планировки квартир». А также детский сад, школу, игровые площадки и парковочный комплекс. При этом льготникам выделили беспроцентные займы из бюджета региона.

— Конечно, сегодня у всех на слуху истории об обманутых дольщиках и нечестных бизнесменах, — рассказала «РГ» омичка Галина Пустоварова. — Но в данном случае я и подумать не могла о том, что окажусь в их рядах. «Бюджетный» дом возводился под гарантии правительства Омской области.

Однако стройка «под гарантии правительства Омской области» сразу не задалась. Сначала строители залили некачественный фундамент — пришлось переделывать, а потом проблемы стали расти как снежный ком. Сроки сдачи в эксплуатацию переносились пять раз. А в декабре 2015 года стройку и вовсе «заморозили». Как оказалось, при возведении «губернаторского» дома пропало 28 миллионов рублей. Возбудили уголовное дело.

Следователи установили, что подряд на строительство выиграла фирма «Спецэлектромонтаж», зарегистрированная в Ханты-Мансийске. Работы она выполнила не полностью, зато деньги от Агентства жилищного строительства получила все, до копеечки. Сразу после этого подрядчик бросил стройку и обанкротился.

На днях суд вынес приговор бывшему руководителю АЖС Андрею Котову, подписавшему бумаги на перечисление денег подрядчику. Он должен отбыть в колонии общего режима три года десять месяцев. Однако пострадавшим от этого не легче. Куда пропали бюджетные миллионы, выяснить так и не удалось. Руководитель подрядной организации скоропостижно скончался.

Где арматура?

В этом году власти выделили более 65 миллионов рублей на то, чтобы достроить многострадальный дом. Объявили аукцион, единственным участником которого оказалась местная компания «СибЦентроСтрой». Коробку вновь обнесли забором, закипела работа. На очередном плакате появились новые сроки сдачи объекта в эксплуатацию — октябрь 2017 года. Но за несколько дней до обещанного новоселья «СибЦентроСтрой» вывез с территории стройки вагончики-бытовки и прекратил работы. Строители выявили множественные дефекты, допущенные при возведении здания. В частности, выяснилось, что в бетонных перекрытиях несущей конструкции дома, нет… арматуры.

— Необходимо искать новые решения, чтобы понять, каким образом можно усилить конструкции, — говорит главный инженер компании Дмитрий Мишин. — Мы ждали вердикта от АЖС целый месяц, нам не заплатили деньги, и мы разорвали контракт.

Для покупателей бюджетных квартир новости о новой «заморозке» стройки стали настоящим шоком.

— За эти годы в Омской области сменилось пять министров строительства. Мы были на приеме у каждого, и каждый клялся, что дом будет введен в эксплуатацию, — негодует пенсионер Сергей Черкасов. — А теперь выяснилось, что наша девятиэтажка опасна для жизни — она может в любой момент сложиться как карточный дом.

Как представители Госстройнадзора умудрились просмотреть такие огрехи горе-строителей?

— В документации, на бумаге было все идеально, — заявил руководитель Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области Анатолий Скоробогатько. — У нас был график проверок — фундамент, полкоробки и коробка. При третьей проверке мы увидели, что проморожено три плиты. Инструментальное обследование это подтвердило. Тогда-то и выявилось множество нарушений, невидимых глазу. Пришлось приостанавливать работы, чтобы не рисковать. Пока мы не понимаем, что делать дальше. На данный момент технических решений нет.

— Мы пытались решить эту проблему в кратчайшие сроки, — говорит заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Сергей Кошелев. — Но теперь необходимо провести общую экспертизу по техническому состоянию дома в целом, чтобы решить, что делать дальше. Возможно, потребуется разбирать наружные стены. Два года — это максимальный срок завершения строительства. Могу предложить только набраться терпения.

Осталась только пустая папка

Между тем более сотни семей бюджетников оказались в критической ситуации: горожане вынуждены снимать жилье и при этом выплачивать ипотечные кредиты за недостроенные квартиры. Медсестра Наталья Голубцова одна воспитывает двоих детей и ютится с малышами у родственников. Ее коллега по несчастью — медсестра Ирина Ботина арендует комнату и выплачивает ежемесячный взнос в размере 24 тысячи рублей. Валентина Крапачева покупала квартиру, когда ждала первенца. Со дня на день она родит второго малыша, а собственной крыши над головой до сих пор нет.

Никаких мер поддержки для «бюджетных» дольщиков не предусмотрено. Более того — правительство Омской области издало распоряжение о ликвидации Агентства жилищного строительства. Вероятно, чтобы не расплачиваться с горожанами, решившими получить назад свои деньги в судебном порядке.

— Как выяснилось, мы не сможем полностью вернуть вложенные средства даже в том случае, если наш долгострой официально не признают непригодным к эксплуатации, — говорит Галина Пустоварова. — Квартиры на Мишина, 8 нам продавали через фирму-посредника — фонд «Жилище». Согласно документам, АЖС передало мою квартиру фонду за 1 655 тысяч рублей, а фонд реализовал ее мне уже за 2 265 тысяч рублей. По закону мне вернут только первую сумму. В результате я потеряю не только десять лет ожидания крыши над головой, но и полмиллиона рублей.

По официальным данным, таким образом фонд «Жилище» заработал на посредничестве более 49 миллионов рублей. А по подсчетам дольщиков — около семидесяти миллионов. Куда пропали эти деньги, также никому неизвестно. В настоящее время в фонде введена процедура банкротства. Обманутые дольщики уверены, что их злополучная стройка с самого начала организовывалась с целью хищения денег. Как выяснилось в суде, документы на каждый строящийся объект хранились в АЖС специальных папках. Однако папка на дом № 8 по улице Мишина за все время, пока там работал «Спецэлектромонтаж», так и оставалась пустой. Правоохранительные органы так и не смогли найти того, кто стоял за многомиллионной аферой за счет бюджетников и областной казны.

Комментарий

Владимир Стрельцов, министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области:

— Многоквартирный дом, возводимый на Московке-2 по программе АЖС для бюджетников и льготных категорий граждан, имеет большое социальное значение. Объект находится на особом контроле регионального минстроя. С 5 сентября на строительном объекте ведутся работы по дополнительной экспертизе приколонных участков плит перекрытия. По результатам испытания несущих конструкций выявлены дефекты. В связи с этим работы по усилению приколонных участков на многоквартирном доме приостановлены до получения результатов испытания плит перекрытия на прочность. Министерством разработан план-график мероприятий по завершению строительства объекта с учетом дополнительного обследования и повторного прохождения проектной документации государственной экспертизы. Срок завершения строительства будет определен после завершения дополнительного обследования и корректировки проектно-сметной документации.

Мнение

Дмитрий Дмитриев, руководитель Общества защиты прав потребителей в сфере строительства: