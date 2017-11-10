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13:05 (мск), источник: ТАСС

Новосибирская область собрала рекордный за последние семь лет урожай зерна

По словам врио губернатора Андрея Травникова, только половина собранной продукции перерабатывается в регионе.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Аграрии Новосибирской области в 2017 году собрали рекордный за последние семь лет урожай зерна — более 3 млн тонн. Об этом сообщил журналистам в пятницу врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

«Мы получили рекордный урожай зерновых за 7 лет — 3 с лишним миллиона тонн, но только половина этой продукции перерабатывается в регионе», — сказал он.

Как сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области, на следующей неделе в правительстве региона пройдет заседание оперативного штаба Министерства сельского хозяйства РФ по вопросам реализации и хранения зерна с участием представителей элеваторов, Западно-Сибирской железной дороги, руководителей сельхозпредприятий.

«Присутствует недостаток планирования в сельском хозяйстве, это проблема всего агропромышленного комплекса. Необходима координация в такой конкурентной сфере, как сельское хозяйство», — сказал врио губернатора.

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