Новосибирская область собрала рекордный за последние семь лет урожай зерна
По словам врио губернатора Андрея Травникова, только половина собранной продукции перерабатывается в регионе.
По словам врио губернатора Андрея Травникова, только половина собранной продукции перерабатывается в регионе.
НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Аграрии Новосибирской области в 2017 году собрали рекордный за последние семь лет урожай зерна — более 3 млн тонн. Об этом сообщил журналистам в пятницу врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
«Мы получили рекордный урожай зерновых за 7 лет — 3 с лишним миллиона тонн, но только половина этой продукции перерабатывается в регионе», — сказал он.
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«Присутствует недостаток планирования в сельском хозяйстве, это проблема всего агропромышленного комплекса. Необходима координация в такой конкурентной сфере, как сельское хозяйство», — сказал врио губернатора.