Лучшие сельхозпредприятия получили в подарок новую технику
Торжественный прием передовиков агропромышленного комплекса провел Евгений Куйвашев.
Торжественный прием передовиков агропромышленного комплекса провел Евгений Куйвашев.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Представители хозяйств — победителей профессионального
Торжественный прием передовиков агропромышленного комплекса в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провел Евгений Куйвашев. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
Обладателем зерноуборочного комбайна, в частности, стало хозяйство «Некрасово-1» из Белоярского, признанное лучшим сельскохозяйственным предприятием Свердловской области в животноводстве. Зерноуборочным комбайном также награжден сельскохозяйственный производственный кооператив «8-е Марта» из Талицкого городского округа, победивший в номинации «Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской области в растениеводстве». Обладателем нового грузового автомобиля стала птицефабрика «Первоуральская», ставшая лидером номинации «Лучшее предприятие птицеводства». «Лучшим крестьянским (фермерским) хозяйством Свердловской области» признано хозяйство Петра Кузнецова из Богдановича, получившего из рук главы региона ключи от трактора.
Почетную грамоту губернатора Свердловской области получил председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Завет Ильича» Александр Бердюгин из Ирбитского муниципального образования, почетными дипломами главы региона награждены «Уктусский молочный завод» (Екатеринбург), «Агрофирма «Восточная» из Байкаловского муниципального района, крестьянское хозяйство Романа Юксеева из Каменского городского округа, ООО «Юбилейное» Серовского городского округа, филиал «Нижнетуринского хлебокомбината» акционерного общества «Агентство по развитию рынка продовольствия», «Птицефабрика «Свердловская» (Екатеринбург), АО «Волчанское».
Как отметил Евгений Куйвашев, благодаря высокому профессионализму аграриев, наш регион входит в топ-25 субъектов Российской Федерации по выпуску сельскохозяйственных товаров. За последние пять лет ежегодный объем производимой у нас сельхозпродукции вырос почти на 20 миллиардов рублей. Динамично растут мясное скотоводство и птицеводство, молочная и яичная отрасли. Регион занял шестое место в России по производству яиц, 15-е место — по птице и свинине, седьмое — по суточному надою молока. В этом году собрано 750 тысяч тонн зерна, что на четверть больше, чем годом ранее. Урожай картофеля увеличился на 17%, овощей — на 11. По всем культурам показатель выше среднего за последние пять лет.
Также на торжественном приеме аграриям вручены награды Законодательного Собрания Свердловской области, дипломы и медали профессиональных выставок и другие знаки отличия.
«Конкретные шаги прописаны в нашей программе “Пятилетка развития”. Особое внимание — созданию молочных ферм, тепличных комплексов и центров селекции, овощехранилищ, развитию ветеринарного дела, возвращению в оборот земель сельхозназначения. Предусмотрены гранты для малых хозяйств и кооперативов. Мы будем газифицировать сельские районы, строить там современное, благоустроенное жилье. Будем привлекать в агропром инвесторов, стимулировать модернизацию производства, всемерно поддерживать молодых специалистов — медиков, педагогов, агрономов, приехавших работать на село. Кроме того, мы считаем необходимым максимально задействовать потенциал личных подворий, чтобы уральцы могли сами обеспечивать себя молоком, мясом и овощами. Для этих целей утвержден приоритетный региональный проект, рассчитанный до 2022 года. Финансирование составит около 38 миллиардов рублей», — сказал Евгений Куйвашев.