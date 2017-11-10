Лучшие сельхозпредприятия получили в подарок новую технику

ЕКАТЕРИНБУРГ. Представители хозяйств — победителей профессионального смотра-конкурса получили сегодня ключи от новой сельскохозяйственной техники.

Торжественный прием передовиков агропромышленного комплекса в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провел Евгений Куйвашев. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Обладателем зерноуборочного комбайна, в частности, стало хозяйство «Некрасово-1» из Белоярского, признанное лучшим сельскохозяйственным предприятием Свердловской области в животноводстве. Зерноуборочным комбайном также награжден сельскохозяйственный производственный кооператив «8-е Марта» из Талицкого городского округа, победивший в номинации «Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской области в растениеводстве». Обладателем нового грузового автомобиля стала птицефабрика «Первоуральская», ставшая лидером номинации «Лучшее предприятие птицеводства». «Лучшим крестьянским (фермерским) хозяйством Свердловской области» признано хозяйство Петра Кузнецова из Богдановича, получившего из рук главы региона ключи от трактора.

Также Евгений Куйвашев вручил престижные награды передовикам АПК.

Почетную грамоту губернатора Свердловской области получил председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Завет Ильича» Александр Бердюгин из Ирбитского муниципального образования, почетными дипломами главы региона награждены «Уктусский молочный завод» (Екатеринбург), «Агрофирма «Восточная» из Байкаловского муниципального района, крестьянское хозяйство Романа Юксеева из Каменского городского округа, ООО «Юбилейное» Серовского городского округа, филиал «Нижнетуринского хлебокомбината» акционерного общества «Агентство по развитию рынка продовольствия», «Птицефабрика «Свердловская» (Екатеринбург), АО «Волчанское».

Как отметил Евгений Куйвашев, благодаря высокому профессионализму аграриев, наш регион входит в топ-25 субъектов Российской Федерации по выпуску сельскохозяйственных товаров. За последние пять лет ежегодный объем производимой у нас сельхозпродукции вырос почти на 20 миллиардов рублей. Динамично растут мясное скотоводство и птицеводство, молочная и яичная отрасли. Регион занял шестое место в России по производству яиц, 15-е место — по птице и свинине, седьмое — по суточному надою молока. В этом году собрано 750 тысяч тонн зерна, что на четверть больше, чем годом ранее. Урожай картофеля увеличился на 17%, овощей — на 11. По всем культурам показатель выше среднего за последние пять лет.

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев вручил почетные награды Минсельхоза России 12 передовикам сельского хозяйства региона.

Также на торжественном приеме аграриям вручены награды Законодательного Собрания Свердловской области, дипломы и медали профессиональных выставок и другие знаки отличия.