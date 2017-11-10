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13:00 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Тарифы на коммунальные услуги в 2018 году в Новосибирской области вырастут на 3%

Ранее Правительство РФ утвердило индекс изменения размера «коммуналки» для различных регионов на 2018 год, в Новосибирской области он один из самых низких по стране.

Тарифы на коммунальные услуги в 2018 году в Новосибирской области вырастут на 3%, об этом свидетельствуют данные проекта постановления, опубликованного на портале «Электронная демократия Новосибирской области.

По данным постановления, максимальное изменение тарифов на ЖКХ в регионе в будущем году составит 3%. Холодная и горячая вода, водоотведение, отопление и газоснабжение подорожают на 3%, электроснабжение — на 2,8%.

Напомним, ранее правительство России утвердило индекс изменения размера «коммуналки» для различных регионов на 2018 год. Для Новосибирской области он самый низкий по стране. В среднем по России этот показатель — 4%. В связи с этим руководство Департамента по тарифам рекомендовало всем муниципалитетам и ресурсоснабжающим организациям уделять больше внимания экономии при доставке тепла, воды и электричества до потребителя.

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