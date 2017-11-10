Власти Крыма ищут деньги на «силиконовую долину»

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил министр экономического развития РК Андрей Мельников на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Чтобы запустить этот проект, нужно соответствующее финансирование. Мы ищем его на федеральном уровне. У Республики пока не хватает средств, чтобы сдвинуть этот проект. Министерство внутренней политики, информации и связи ведет активную работу в этом направлении. Пока все упирается в деньги», — констатировал министр.

По его словам, для реализации этого проекта также планируется привлекать средства инвесторов.

«Государство вряд ли способно создать (“цифровую долину”) только за счет своих средств. Нужны крупные компании, которые готовы либо размещать здесь часть своих производств, либо переводить своих специалистов, чтобы это была экономически эффективная для всех система» Мельников

По оценкам министра, на реализацию начального этапа создания IT-кластера необходимо порядка 300 млн рублей.

«У Крыма есть для этого климатические преимущества. IT-шники — люди творческие, они с удовольствием поедут работать туда, где тепло, где есть море и красивые пейзажи. Именно этим мы хотим их подманить», — добавил Мельников.