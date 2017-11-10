С 13 ноября поезда до Гурьевска начнут ходить по другому расписанию

В 6:30 из Калининграда и в 7:24 из Гурьевска будут отправляться поезда № 6361/6362 и № 6371/6372. А поезда № 6361/6362 и № 6371/6372, которые раньше ходили до Полесска, теперь будут останавливаться на конечной станции Гурьевск.