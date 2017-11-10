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13:49 (мск), источник: Volga News

В Самарской области собрано почти 2,8 млн тонн зерна

В 2017 г. в Самарской области собрано почти 2,8 млн т зерна при средней урожайности 26 ц/га, сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

Источник: AP 2017

Из-за погодных условий остается убрать около 25 тыс. га зерновой кукурузы.

Как отмечают в ведомстве, регион полностью обеспечил себя продовольственным, фуражным и семенным зерном.

С озимого клина собрано свыше 1 млн. 455 тыс. тонн зерна, при средней урожайности 35 ц/га. В прошлом году с озимых культур было намолочено 990 тыс. т, а урожайность составила 26 ц/га.

В общем объеме зерна собрано более 1,7 млн т пшеницы (62% от всего намолота), 613 тыс. т ячменя, 87 тыс. т ржи и более 164 тыс. т овса. Более 65% намолоченной пшеницы в основном соответствует продовольственным кондициям.

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