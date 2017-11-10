В Самарской области собрано почти 2,8 млн тонн зерна
В 2017 г. в Самарской области собрано почти 2,8 млн т зерна при средней урожайности 26 ц/га, сообщила
В 2017 г. в Самарской области собрано почти 2,8 млн т зерна при средней урожайности 26 ц/га, сообщила
Как отмечают в ведомстве, регион полностью обеспечил себя продовольственным, фуражным и семенным зерном.
С озимого клина собрано свыше 1 млн. 455 тыс. тонн зерна, при средней урожайности 35 ц/га. В прошлом году с озимых культур было намолочено 990 тыс. т, а урожайность составила 26 ц/га.
В общем объеме зерна собрано более 1,7 млн т пшеницы (62% от всего намолота), 613 тыс. т ячменя, 87 тыс. т ржи и более 164 тыс. т овса. Более 65% намолоченной пшеницы в основном соответствует продовольственным кондициям.