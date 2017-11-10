В Самарской области собрано почти 2,8 млн тонн зерна

Источник: AP 2017

Из-за погодных условий остается убрать около 25 тыс. га зерновой кукурузы.

Как отмечают в ведомстве, регион полностью обеспечил себя продовольственным, фуражным и семенным зерном.

С озимого клина собрано свыше 1 млн. 455 тыс. тонн зерна, при средней урожайности 35 ц/га. В прошлом году с озимых культур было намолочено 990 тыс. т, а урожайность составила 26 ц/га.