В Новосибирске начнет работать первая снегоплавильная станция местного производства

В этом зимнем сезоне в Новосибирске начнет работу в тестовом режиме снегоплавильная станция, созданная на заводе «Труд». Как сообщил сегодня мэр Анатолий Локоть, над созданием такой станции предприятие работало в течение последних двух лет по заказу муниципалитета.

«Если опыт будет успешный, то мы получим возможность не импортные, не из-за рубежа снегоплавильные станции покупать, а нашего производства. Это существенно и удешевит, и упростит в обслуживании эти снегоплавильные станции. Удешевит, естественно, их работу в целом — приобретение и работу», — отметил Анатолий Локоть.