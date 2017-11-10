В Новосибирске начнет работать первая снегоплавильная станция местного производства
Ее изготовили на заводе «Труд».
Ее изготовили на заводе «Труд».
В этом зимнем сезоне в Новосибирске начнет работу в тестовом режиме снегоплавильная станция, созданная на заводе «Труд». Как сообщил сегодня мэр Анатолий Локоть, над созданием такой станции предприятие работало в течение последних двух лет по заказу муниципалитета.
«Если опыт будет успешный, то мы получим возможность не импортные, не
Также мэр Новосибирска сообщил, что запуск новой снегоплавильной станции позволит этой зимой сократить количество площадок для временного хранения снега. Так в мэрии Новосибирска называют снегоотвалы, на которых вывезенный снег лежит до тех пор, пока не растает сам.