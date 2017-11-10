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14:12 (мск), источник: Новости Перми

В Свердловском районе демонтировали 14 незаконных автостоянок

Объекты располагались в микрорайонах Громовский, Крохалева, Краснова, Октябрьский, Владимирский и Зеленое хозяйство.

В Перми приступили к ликвидации незаконных автостоянок. 14 таких объектов были демонтированы. Часть из них, например на ул. Нейвинская, 14 и ул. Седова, 2, пришлось убирать принудительно.

Собственники 12 незаконных автостоянок по улице Солдатова 3, улице Лукоянова 9, улице Белинского, 57−59, улице Коломенская 30а и другим адресам, следуя требованиям районных властей, демонтировали незаконные объекты в добровольном порядке.

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