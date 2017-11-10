В Свердловском районе демонтировали 14 незаконных автостоянок

В Перми приступили к ликвидации незаконных автостоянок. 14 таких объектов были демонтированы. Часть из них, например на ул. Нейвинская, 14 и ул. Седова, 2, пришлось убирать принудительно.



Собственники 12 незаконных автостоянок по улице Солдатова 3, улице Лукоянова 9, улице Белинского, 57−59, улице Коломенская 30а и другим адресам, следуя требованиям районных властей, демонтировали незаконные объекты в добровольном порядке.