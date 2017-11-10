В РК восстановлен доступ к некоторым заблокированным российским сайтам

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 10 ноя — Sputnik. В Казахстане открыли доступ к некоторым российским интернет-ресурсам, заблокированным из-за распространения запрещенной в Казахстане экстремистской литературы.

Недоступными для казахстанцев оказались интернет-ресурсам ozon.ru, pikabu.ru, ficbook.net, labirint.ru, eksmo.ru и book24.ru.

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«Вместе с тем, сообщаем, что на сегодняшний день по результатам проведенной переписки министерства с администрациями интернет-ресурсов ozon.ru, pikabu.ru и ficbook.net указанные незаконные материалы были удалены, в связи с чем доступ к данным интернет-ресурсам на территории Республики Казахстан восстановлен», — говорится в сообщении министерства информации и коммуникаций РК.

Сообщается, что на интернет-ресурсах labirint.ru, eksmo.ru, book24.ru на 10 ноября незаконные материалы все еще размещены. Комитетом устанавливаются контакты с администрацией указанных интернет-ресурсов. Если указанные материалы будут удалены, то доступ к интернет-ресурсам на территории РК будет восстановлен.