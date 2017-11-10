К 2020 году все социальные объекты Прикамья обеспечат широкополосным доступом к сети Интернет

Глава региона подчеркнул, что системная работа над развитием региона в качестве IT-центра в стране началась в этом году. Во время рабочего визита в Пермь Президент России Владимир Путин высоко оценил потенциал края и поддержал идеи по развитию IT-отрасли в Прикамье. «Это стало точкой отсчета — началась работа на федеральном и региональном уровнях», — добавил Максим Решетников.

Как отметил губернатор, на текущий момент интернетом уже обеспечены более 750 учреждений социальной сферы (больницы, школы, учреждения соцзащиты). До конца 2020 года, планируется подключить более 2000 объектов. Особое внимание уделяется вопросам подключения больниц, ФАПов, школ. Так, в 2017 году уже подключено 93 ФАПа, до 2020 года будет подключено 619 ФАПов. Высокоскоростным интернетом обеспечено 154 школы, всего в крае 945 общеобразовательных учреждения.

«У нас более 17% населения, а это свыше 460 000 человек, проживают в небольших населенных пунктах (до 2 000 человек), где связь и интернет либо оставляют желать лучшего, либо вообще отсутствуют», — подчеркнул Максим Решетников.

Как отметил в своем докладе министр информационного развития и связи Павел Шевыров, в этом году в планируется подключить 197 медицинских учреждений в Пермском крае. Из них техническая возможность подключения сотовой связи и интернета уже есть у 84 учреждений.

По словам директора Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Романа Сандалова компании удалось установить приемлемые тарифы для социальных учреждений края: «Мы рассматриваем подключение медучреждений как масштабный и долгосрочный проект, поэтому мы обеспечили доступность наших услуг в безлимитном объеме потребления интернет-трафика».

В рамках Соглашения с ПАО «Ростелеком» в Пермском крае реализуется проект «Устранение цифрового неравенства». До конца 2019 года 305 населенных пунктов Прикамья с численностью жителей от 250 до 500 человек будут обеспечены точками доступа к сети Интернет и оптическими каналами связи. «На текущий момент проект реализован в 91 населенном пункте. До конца 2017 года жители еще 18 населенных пунктов будут обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет», — отметил П. Шевыров.

Губернатор Пермского края Максим Решетников обратил внимание, что размещение коллективных точек доступа wi-fi должно быть максимально комфортным для жителей.

Доступность связи и сети Интернет является инфраструктурной основой развития информационного общества. Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил Министерству информационного развития и связи в ближайшие два месяца подготовить региональную Программу развития Цифровой экономики. В ней будет учтены результаты стратегической сессии, которая прошла при участии региональной власти, лидеров IT-сферы, представителей научного сообщества и промышленного сектора.