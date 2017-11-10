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13:53 (мск), источник: ИА Башинформ

Около 200 лучших организаций и работников сельского хозяйства Башкирии удостоились правительственных наград

УФА, 10 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В концертном зале Государственного академического ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова сегодня чествовали передовиков сельскохозяйственного производства. Торжества приурочены к празднованию Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Источник: Reuters

Лучшим хозяйствам и представителям отрасли высокие правительственные награды вручил заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ирек Мухаметдинов.

Знак отличия «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан» получили 19 человек.

Почетной грамоты правительства РБ удостоились 17 работников АПК. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан» получили 25 человек.

Дипломами республиканского правительства в номинации «За достижение высоких показателей в производстве сельскохозяйственной продукции» награждены Баймакский, Бижбулякский, Мелеузовский, Чишминский, Нуримановский, Янаульский, Чекмагушевский, Аургазинский и Илишевский районы.

Более 80 лучших сельхозпредприятий республики награждены в номинации «За высокие достижения в сельскохозяйственном производстве».

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза региона, лучшими по профессии признаны 26 человек. Среди них — комбайнеры, зоотехники, животноводы, агрономы, ветврачи, инженеры, механизаторы, трактористы-машинисты, селекционеры, технологи, доярки, водители, овощеводы, птицеводы, пчеловоды, кумысоделы, коневоды.

В общей сложности сегодня было вручено около 200 наград.

В этом году впервые три крупнейших санатория республики «Янган-Тау», «Ассы» и «Танып» вручили девять бесплатных путевок для отдыха лучшим механизаторам и операторам машинного доения.

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