В Беларуси с 1 декабря планируют повысить зарплаты некоторым медикам

Источник: Ежедневник.by

Об этом сообщил агентству «Минск-Новости» председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Роберт Часнойть. Повысить зарплаты предлагают также молодым врачам.

«Решение об увеличении заработной платы медицинским работникам принимается на уровне правительства, — отметил Роберт Часнойть. — При этом инициативу и предложения по внесению изменений в правовые акты, в частности по заработной плате, мы готовим вместе с Министерством здравоохранения».

По словам профсоюзного лидера, «работая на одну ставку, такие сотрудники не получают минимальную заработную плату».

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«Запланировано увеличение заработной платы санитаркам государственных учреждений здравоохранения на сумму до 7%. Также рассматривается вопрос о повышении на государственном уровне заработной платы начинающим врачам, не имеющим квалификационных категорий и опыта работы. Сейчас таких молодых специалистов дополнительно материально поддерживают за счет средств местных бюджетов, администраций учреждений здравоохранения», — пояснил Роберт Часнойть.

Напомним, в здравоохранении доплачивают до минималки 16,9% работников отрасли. Больше всего — в Витебске (30%), а меньше всего — в Минске (4%). Добавляют в основном уборщикам помещений, лифтерам, кухонным рабочим, санитаркам, поварам, младшим медицинским сестрам. Кроме того, доплаты осуществляют отдельным специалистам немедицинского профиля, не имеющим стажа работы в отрасли, квалификационной категории, надбавки за сложность и напряженность труда, повышения тарифной ставки за контракт (бухгалтер, экономист, кассир, инспектор по кадрам).

При этом в целом по стране каждому четвертому бюджетнику — 27% — доплачивают до минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 265 рублей, сообщали ранее профсоюзы. Доплачивают в основном в бюджетных организациях обслуживающему персоналу, а также отдельным специалистам без стажа работы в отрасли, квалификационной категории (разряда), надбавки за сложность и напряженность труда.

Ранее Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения и Минздрав для выполнения основных положений программы социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы запланировали рост реальных денежных доходов в здравоохранении, пишет tut.by.

Так, планируется «добиться закрепления в коллективных договорах и соглашениях с учетом экономического положения предприятий и отраслей экономики повышения доли оплаты труда по тарифным ставкам и окладам в среднемесячной заработной плате работников, в том числе и по установлению тарифных ставок и окладов на уровне на уровне не ниже БПМ, а в перспективе — минимального потребительского бюджета».

Напомним, ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала, что с 1 декабря увеличат зарплаты работникам социальной сферы и сферы культуры. Повышение составит около 7%.