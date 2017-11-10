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14:39 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В мэрии Екатеринбурга назвали причину невыхода трамваев на Татищева

В срок.

Источник: УралИнформБюро

В администрации Екатеринбурга объяснили очередной перенос запуска трамвайного движения по улице Татищева. Теперь ждут отмашки от электроснабжающей организации.

«Все проектные решения были выполнены, все согласования от эксплуатирующих организаций получены. Проблема возникла с электроснабжающей организацией, которая посчитала, что у нее могут возрасти нагрузки. Они решили подстраховаться и попросили произвести дополнительные расчеты», — сообщил «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.

Стоит напомнить, что трамваи по отремонтированной улице Татищева должны были запустить 25 октября, затем старт движения общественного транспорта несколько раз откладывали по разным причинам. Сейчас точных сроков чиновники не называют, но уверяют, что запустят транспорт в ноябре. Планируется, что по улице Татищева будут ходить трамвайные маршруты № 2 и № 18.

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