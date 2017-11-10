В мэрии Екатеринбурга назвали причину невыхода трамваев на Татищева

Источник: УралИнформБюро

В администрации Екатеринбурга объяснили очередной перенос запуска трамвайного движения по улице Татищева. Теперь ждут отмашки от электроснабжающей организации.

«Все проектные решения были выполнены, все согласования от эксплуатирующих организаций получены. Проблема возникла с электроснабжающей организацией, которая посчитала, что у нее могут возрасти нагрузки. Они решили подстраховаться и попросили произвести дополнительные расчеты», — сообщил «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии.