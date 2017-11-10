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14:51 (мск), источник: Nakanune.ru

На гостиницу «Исеть» из бюджета Свердловской области выделят 9,9 миллионов рублей

На гостиницу «Исеть» из бюджета Свердловской области выделят 9,9 млн руб. Такая сумма заложена в проекте бюджета региона на 2018 год, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, накануне комитет по бюджету ЗакСО принял бюджет региона на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы в первом чтении.

Согласно опубликованному проекту бюджета, выделить средства планируется в 2018 году в рамках мероприятий по развитию туризма. Сообщается, что средства пойдут на «обеспечение деятельности объекта».

Как ранее сообщало Накануне.RU, в сентябре гостиница «Исеть» была передана в собственность Свердловской области. Ранее она находилась в федеральной собственности. Передать гостиницу «Исеть» в собственность Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев попросил в прошлом году. Предложение было изложено в письме президенту Владимиру Путину.

Ранее Федеральное агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры объявило тендер на разработку научно-проектной документации по реставрации объекта. На проект модернизации гостиницы «Исеть» в Екатеринбурге планировали потратить 14,6 млн руб. На эти деньги будущий подрядчик должен был провестиисторико-архитектурные исследования и разработать проект реконструкции памятника архитектуры, однако, конкурс не состоялся.

Здание гостиницы «Исеть» входит в жилой комплекс «Городок Чекистов», расположенный в центре Екатеринбурга, в квартале улиц Ленина — Луначарского — Первомайской — Кузнечной, и является объектом культурного наследия. В настоящее время гостиница закрыта и не используется.

Добавим, что в 2015 году здание «Исети» стало основной площадкой третьей экспозиции Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

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