В Башкирии появится туристический аграрно-этнографический комплекс
Здесь планируется развивать бизнес и туризм.
Здесь планируется развивать бизнес и туризм.
В Правительстве Башкирии 9 ноября презентовали инвестпроект «Туристический
По словам инициатора проекта Алмаса Шакирова, в районе есть ряд конкурентных преимуществ: природные ресурсы, пригодные для отдыха, санаториев, памятники истории, культуры, археологии, благоприятная экологическая обстановка.
Здесь планируется развивать разные виды туризма, а кроме того, реализовывать проекты
Выбрать площадку под проект и разработать его концепцию еще предстоит.
— Ожидается, что проект будет презентован в первом Межрегиональном форуме по развитию