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14:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии появится туристический аграрно-этнографический комплекс

Здесь планируется развивать бизнес и туризм.

В Правительстве Башкирии 9 ноября презентовали инвестпроект «Туристический аграрно-этнографический комплекс спорта и отдыха «Салауат Ватаны», который планируется реализовать в Салаватском районе.

По словам инициатора проекта Алмаса Шакирова, в районе есть ряд конкурентных преимуществ: природные ресурсы, пригодные для отдыха, санаториев, памятники истории, культуры, археологии, благоприятная экологическая обстановка.

Здесь планируется развивать разные виды туризма, а кроме того, реализовывать проекты агро-этнотуристическому бизнесу, благодаря чему, в том числе, появятся новые рабочие места.

Выбрать площадку под проект и разработать его концепцию еще предстоит.

— Ожидается, что проект будет презентован в первом Межрегиональном форуме по развитию северо-востока республики, который состоится в декабре 2017 года, — отметили в пресс-службе правительства РБ.

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