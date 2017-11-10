В Башкирии появится туристический аграрно-этнографический комплекс

В Правительстве Башкирии 9 ноября презентовали инвестпроект «Туристический аграрно-этнографический комплекс спорта и отдыха «Салауат Ватаны», который планируется реализовать в Салаватском районе.

По словам инициатора проекта Алмаса Шакирова, в районе есть ряд конкурентных преимуществ: природные ресурсы, пригодные для отдыха, санаториев, памятники истории, культуры, археологии, благоприятная экологическая обстановка.

Здесь планируется развивать разные виды туризма, а кроме того, реализовывать проекты агро-этнотуристическому бизнесу, благодаря чему, в том числе, появятся новые рабочие места.

Выбрать площадку под проект и разработать его концепцию еще предстоит.