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16:59 (мск), источник: КрымPress

Транспортная прокуратура подала в суд иск к Крымской железной дороге

Транспортная прокуратура после проверки Джанкойского локомотивного депо подала в суд иск к Крымской железной дороге (КЖД) о незаконном бездействии и запрете эксплуатации локомотивов, нуждающихся в ремонте.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. В ходе проверочных мероприятий выявлены локомотивы, которые эксплуатируются с перепробегом в объёме среднего ремонта, локомотивы с перепробегами в объёме капитального ремонта, а также локомотив, эксплуатируемый в регулярных грузовых перевозках с близким к предельным срокам на техническое обслуживание, — говорится в сообщении. В адрес начальника локомотивного депо внесено представление об устранении выявленных нарушений. Его заместитель оштрафован на тысячу рублей.

Иск прокуратуры с требованием о запрете эксплуатации нуждающегося в ремонте локомотива и признании незаконным бездействия КЖД направлен в Железнодорожный районный суд Симферополя.

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