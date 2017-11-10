Транспортная прокуратура подала в суд иск к Крымской железной дороге

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. В ходе проверочных мероприятий выявлены локомотивы, которые эксплуатируются с перепробегом в объёме среднего ремонта, локомотивы с перепробегами в объёме капитального ремонта, а также локомотив, эксплуатируемый в регулярных грузовых перевозках с близким к предельным срокам на техническое обслуживание, — говорится в сообщении. В адрес начальника локомотивного депо внесено представление об устранении выявленных нарушений. Его заместитель оштрафован на тысячу рублей.