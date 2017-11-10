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15:41 (мск), источник: РИАЦ

Ворошиловский торговый рынок готов развиваться

В начале осени МУП «Центральный рынок» заключило более ста договоров с продавцами, пожелавшими арендовать места на Ворошиловском рынке. Одна из крупнейших торговых площадок города получила стимул для развития: сюда пришли местные товаропроизводители.

Источник: РИАЦ

Напомним, что весной текущего года администрацией Волгограда было принято решение о слиянии двух муниципальных предприятий в одно: МУП «Центральный рынок» объединили с МУП «Ворошиловский рынок». Реорганизация повлияла лишь на менеджмент — арендаторы не потеряли ни своих мест, ни условий оплаты. Целью изменений было сокращение административно-управленческих затрат на организацию работы аналогичных торговых площадок.

— Мы перезаключили договоры со всеми предпринимателями, которые находились на Ворошиловском оптово-розничном рынке. Свободные места ещё есть, но их не так много, потому что мы дополнительно привлекли производителей и продавцов, — рассказал юрист МУП «Центральный рынок» Михаил Кузнецов.

Как пояснил представитель предприятия, на торговой площадке, размер которой 2000 квадратных метров, уже работают свыше ста предпринимателей, однако, если оптимизировать пространство, то Ворошиловский рынок способен вместить еще желающих реализовывать свои товары. Приоритет будет отдан, конечно же, тем предпринимателям, которые станут продавать собственную продукцию.

— Мы готовы предоставлять свободные места как производителям, так и продавцам, которые считают необходимым здесь реализовывать свои товары. Но хотели бы дополнить рынок производителями, чтобы здесь было больше именно тех, кто производит продукцию, а потом ее продает. И мы готовы идти навстречу: делать скидки, предоставлять льготы. При условии, если данные лица предъявят документы, подтверждающие, что они действительно являются производителями товаров, которые реализуют.

Для предпринимателей создаются комфортные условия: торговая площадка обеспечена горячим и холодным водоснабжением, имеются специальные помещения, контроль за качеством продукции осуществляет ветеринарная лаборатория. Продавец Татьяна Новикова, работающая на Ворошиловском рынке более пяти лет, считает его лучшим в городе.

— Территория крытая, а соответственно, и тёплая. Здесь есть водопровод, канализация — всё под рукой. Помимо этого, имеется раздевалка: можно переодеться и выйти в зал в рабочем виде. Горячей водой хорошо мыть оборудование и лоточки. И в последнее время стало чище: если раньше здесь работали наемные уборщики, то сейчас сотрудники рынка, — поделилась Татьяна Новикова.

По словам арендодателей, условия договоров не изменились.

— Все по оплате как было, так и осталось, никаких ухудшающих элементов не прибавилось, — рассказала Татьяна Новикова.

Работая на удобном для себя рынке, предприниматели ждут, что покупателей, которые захотят поддержать местных товаропроизводителей и по достоинству оценить их продукцию, станет больше.

— Рынок удобный. И мы надеемся, что проходимость здесь увеличится. Мы представляем Суровикинский район и приглашаем попробовать нашу продукцию: все натуральное, без добавок, — уверяет продавец Татьяна Науменко.

Кроме этой торговой площадки, расположенной в Ворошиловском районе, в Волгограде действуют 39 рынков и торговых комплексов рыночного типа. Мэрия наводит порядок в сфере хаотичной уличной торговли: на смену стихийным ярмаркам, на которых лотки размещали на пешеходных зонах, постепенно приходят современные торговые галереи, отвечающие требованиям комфорта и безопасности.

К развитию торговой инфраструктуры власти города впервые за десятилетия подошли комплексно. Планируется, что меры, которые предпринимаются в целях создания комфортной среды, станут стимулом для легального бизнеса: предприниматели смогут работать в прозрачных и единых для всех условиях, когда с рынков уйдут нарушители норм и требований законодательства.

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