Казахстан приостановил ввоз продуктов питания из Кыргызстана

Источник: Tengrinews

Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщил председатель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Жандарбек Бекшин. Он отметил тенденцию увеличения несоответствующей продукции, ввозимой в Казахстан из Кыргызстана.

«Только за октябрь этого года процент несоответствующих продуктов питания кыргызского производства составил 23,4, а товаров легкой промышленности — 44 процента, это каждая вторая-третья проба. Усилен контроль за ввозом продукции кыргызского производства в пунктах пересечения границы для контроля за ее качеством и безопасностью. Мною вынесены постановления о приостановлении ввоза и реализации молочной, мясной и кондитерской продукции трех производителей Республики Кыргызстан, таких производителей, как ОАО «Ак-Сут», ТМ «РИХА», «Кондитерский дом Куликовский», — отметил главный санитарный врач Жандарбек Бекшин.

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По словам Бекшина, в этом году по итогам закупки продукции по выявленным фактам выдано 800 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 826 дел об административных правонарушениях, вынесено 415 постановлений суда, из которых удовлетворено 360 исков, наложено штрафов на общую сумму более 19,5 миллиона тенге. Более 172 тонн несоответствующей продукции снято с реализации на предприятиях торговли. Также в ходе брифинга главный санитарный врач РК сообщил, что если в республике 12 процентов продукции отечественных производителей не отвечают требованиям технических регламентов, то наибольший процент несоответствующей продукции приходится на долю импортной продукции, которая составляет 88 процентов. По наименованиям товарных групп пищевой продукции установлено несоответствие в следующих пищевых продуктах: кулинарные изделия — 25 процентов, хлеб и хлебобулочные изделия — 23,7 процента, рыбная продукция — 21,5 процента, мясо птицы — 20,5 процента, мясная продукция — 27 процентов, фрукты и овощи — 7,8 процента, молочная продукция — 5,9 процента, кондитерские изделия — 6,2 процента, соковая продукция — 2,1 процента, мукомольные и крупяные изделия — 3,1 процента, питьевая бутилированная вода — 1,2 процента, масложировая продукция — 2,1 процента, алкогольная продукция — 1,1 процента, безалкогольные напитки — 1,4 процента.