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16:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Российско-японское предприятие по добыче талька создадут в Иркутской области

Российско-японское предприятие «Байкальский тальковый комбинат» создадут в Приангарье. Проект находится на сопровождении у Агентства инвестиционного развития. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на АИР.

Источник: AP 2017

Презентация инвестиционного потенциала Иркутской области прошла 9 ноября в Японии в Токио. В ней приняли участие 48 японских и 15 иркутских компаний, а также представители органов власти, объектов здравоохранения Приангарья и Агентства инвестиционного развития. Мероприятие прошло при поддержке японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами «РОТОБО».

«На протяжении последних 15-ти лет Япония уверенно удерживает позиции одного из крупнейших внешнеторговых партнеров Иркутской области. По итогам 2016 года объем двусторонней торговли составил 749 млн долларов США. У нас большой потенциал взаимного сотрудничества, это подтверждает значительное количество участников сегодняшней встречи как со стороны иркутского делового сообщества, так и со стороны японских компаний», — сказал глава региона Сергей Левченко.

С общей информацией об Иркутской области выступил министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский. Он рассказал о экономике Приангарья и его конкурентных преимуществах.

«Надеюсь, что после этой презентации у вас как минимум появится желание посетить наш регион. А если вы занимаетесь бизнесом, то у вас появится уверенность, что в Иркутскую область можно и нужно инвестировать», — отметил глава ведомства.

О перспективных площадках для локализации производств, инвестиционных проектах Приангарья и компаниях, которым интересная Япония как рынок сбыта продукции, рассказала представитель Агентства инвестиционного развития Иркутской области Мария Лысенко. Среди прочих интерес у японской стороны вызвал инвестпроект создания этно-туристического комплекса «Тофаларская усадьба».

Исполнительный директор ЗАО «Энерпром-Микуни» Оксана Кравченко доложила об успешном опыте создания российско-японского производства. Директор по стратегическому развитию ЗАО «Техноинвест альянс» Алексей Селезнев представил проект освоения Зашихинского тантал-ниобиевого месторождения — компания ищет рынки сбыта и потенциальных инвесторов. Кроме того, с презентациями выступили представители Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области, отеля «Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр», иркутского международного аэропорта.

После презентации состоялись b2b-встречи, на которых обсуждались возможности сотрудничества в рамках конкретных проектов. Итоги этих переговоров можно будет подвести позже, после успешной реализации задуманного. Но предварительные договоренности уже есть.

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