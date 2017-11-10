Российско-японское предприятие по добыче талька создадут в Иркутской области

Презентация инвестиционного потенциала Иркутской области прошла 9 ноября в Японии в Токио. В ней приняли участие 48 японских и 15 иркутских компаний, а также представители органов власти, объектов здравоохранения Приангарья и Агентства инвестиционного развития. Мероприятие прошло при поддержке японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами «РОТОБО».
«На протяжении последних 15-ти лет Япония уверенно удерживает позиции одного из крупнейших внешнеторговых партнеров Иркутской области. По итогам 2016 года объем двусторонней торговли составил 749 млн долларов США. У нас большой потенциал взаимного сотрудничества, это подтверждает значительное количество участников сегодняшней встречи как со стороны иркутского делового сообщества, так и со стороны японских компаний», — сказал глава региона Сергей Левченко.
С общей информацией об Иркутской области выступил министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский. Он рассказал о экономике Приангарья и его конкурентных преимуществах.
«Надеюсь, что после этой презентации у вас как минимум появится желание посетить наш регион. А если вы занимаетесь бизнесом, то у вас появится уверенность, что в Иркутскую область можно и нужно инвестировать», — отметил глава ведомства.
О перспективных площадках для локализации производств, инвестиционных проектах Приангарья и компаниях, которым интересная Япония как рынок сбыта продукции, рассказала представитель Агентства инвестиционного развития Иркутской области Мария Лысенко. Среди прочих интерес у японской стороны вызвал инвестпроект создания
Исполнительный директор ЗАО «Энерпром-Микуни» Оксана Кравченко доложила об успешном опыте создания
После презентации состоялись b2b-встречи, на которых обсуждались возможности сотрудничества в рамках конкретных проектов. Итоги этих переговоров можно будет подвести позже, после успешной реализации задуманного. Но предварительные договоренности уже есть.