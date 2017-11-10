В Волгограде возобновилась реконструкция Комсомольского моста

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Ремонтировать путепровод в центре Волгограда начали еще в 2015 году. Комсомольский мост нуждался в реконструкции. На эти цели было выделено около 300 миллионов рублей, в основном из областного дорожного фонда. К декабрю 2016 года рабочие укрепили несущие конструкции, на проезжей части уложили асфальтобетонное покрытие. Движение открыли, однако, весь объем работ по договору подрядчик так и не выполнил. Теперь уже новая компания будет завершать работы.

Сергей Федоров, начальник отдела МУ «Комдорстрой»: «Так как был грубо нарушен календарный график производства работ, администрация Волгограда в одностороннем порядке приняла решение о расторжении договорных отношений и внесении данной организации в список недобросовестных исполнителей. В этом году другая компания приступила к завершению этих работ».

Компания, отмечают эксперты, имеет большой опыт работы и хорошее техническое оснащение. Строители уже демонтировали старые лестницы и приступили к установке новых. Металлоконструкции для работ производят сами. Все работы должны завершиться уже в декабре.