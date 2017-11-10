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15:23 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде возобновилась реконструкция Комсомольского моста

В Волгограде возобновилась реконструкция Комсомольского моста. Подрядной организации предстоит установить защитные экраны и лестничные пролеты, привести в порядок опорные и пролетные строения, отремонтировать швы на тротуарах, а также нанести дорожную разметку из термопластика.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Ремонтировать путепровод в центре Волгограда начали еще в 2015 году. Комсомольский мост нуждался в реконструкции. На эти цели было выделено около 300 миллионов рублей, в основном из областного дорожного фонда. К декабрю 2016 года рабочие укрепили несущие конструкции, на проезжей части уложили асфальтобетонное покрытие. Движение открыли, однако, весь объем работ по договору подрядчик так и не выполнил. Теперь уже новая компания будет завершать работы.

Сергей Федоров, начальник отдела МУ «Комдорстрой»: «Так как был грубо нарушен календарный график производства работ, администрация Волгограда в одностороннем порядке приняла решение о расторжении договорных отношений и внесении данной организации в список недобросовестных исполнителей. В этом году другая компания приступила к завершению этих работ».

Компания, отмечают эксперты, имеет большой опыт работы и хорошее техническое оснащение. Строители уже демонтировали старые лестницы и приступили к установке новых. Металлоконструкции для работ производят сами. Все работы должны завершиться уже в декабре.

Дмитрий Дронов, генеральный директор подрядной организации: «Параллельно ведутся подготовительные работы по переустройству асфальтобетонного покрытия на тротуарах и выполняются работы по ремонту пролетных строений в подмостовом пространстве, в зоне отвода железной дороги».

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