Американцы запустят в Узбекистане лабораторию для биоматериалов
В Узбекистане будет создана единая информационная база всех пациентов республики, стоимость проекта 10 миллионов долларов.
В Узбекистане будет создана единая информационная база всех пациентов республики, стоимость проекта 10 миллионов долларов.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Американская компания US Incorported планирует реализовать в Узбекистане проект по созданию производства широкого спектра диагностических тестовых систем, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По словам источника в Минздраве, проект, общей стоимостью порядка 10 миллионов долларов, будет осуществлен в два этапа в период с 2018 по 2019 годы. Первый этап предусматривает организацию инновационной лаборатории молекулярной диагностики, второй — создание единой информационной базы для всех пациентов страны.
«Американская технология позволит исследовать не только биоматериалы человека, но и образцы почвы и воды. Биореагенты для неё планируется производить в Узбекистане. Также она будет предоставлять услуги по исследованию широкого спектра заболеваний животных», — отметил представитель американской компании.
Диагностические системы, производство которых будет налажено в республике, позволят определять на ранней стадии различные болезни, а значит и повысить эффективность лечения. Американская сторона, по данным источника, также намерена организовать в Узбекистане производство медицинской техники, часть которой планируется отправлять на экспорт.
В ближайшее время стороны намерены приступить к практической реализации проекта и созданию совместного предприятия на территории республики.
Напомним, что на днях президент Узбекистана ликвидировал
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