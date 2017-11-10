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15:22 (мск), источник: ТАСС

В Омской области снят карантин по африканской чуме свиней

Заболевание было зарегистрировано 13 июля в поселке Верблюжий, позднее его обнаружили в населенных пунктах 12 районов и самом Омске.

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 10 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) снят в последнем очаге на территории Омской области, сообщил в пятницу ТАСС начальник Главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко. Последняя вспышка АЧС была зарегистрирована 10 октября в Москаленском районе.

«На сегодняшний день последний очаг снят», — сказал Плащенко. Но, по его словам, ветеринары продолжают отслеживать падеж свиней. «Материал регулярно поступает в лабораторию, проводятся исследования», — отметил он.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля 2017 года в поселке Верблюжий Саргатского района. Позднее заболевание обнаружили в населенных пунктах 12 районов и самом Омске. В регионе был объявлен режим ЧС.

Начальник Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Борис Гуринов ранее сообщал, что крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В регионе находятся три крупных животноводческих комплекса — «Руском- Агро», «Омский Бекон» и «Титан-Агро» с 4, наивысшим уровнем компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств — прим. ТАСС).

АЧС — вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание опасности не представляет.

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