В Омской области снят карантин по африканской чуме свиней

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 10 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) снят в последнем очаге на территории Омской области, сообщил в пятницу ТАСС начальник Главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко. Последняя вспышка АЧС была зарегистрирована 10 октября в Москаленском районе.

«На сегодняшний день последний очаг снят», — сказал Плащенко. Но, по его словам, ветеринары продолжают отслеживать падеж свиней. «Материал регулярно поступает в лабораторию, проводятся исследования», — отметил он.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля 2017 года в поселке Верблюжий Саргатского района. Позднее заболевание обнаружили в населенных пунктах 12 районов и самом Омске. В регионе был объявлен режим ЧС.

Начальник Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Борис Гуринов ранее сообщал, что крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В регионе находятся три крупных животноводческих комплекса — «Руском- Агро», «Омский Бекон» и «Титан-Агро» с 4, наивысшим уровнем компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств — прим. ТАСС).