Украина начала строительство ядерного могильника у белорусской границы

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 ноя — Sputnik. Строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) у белорусской границы началось на Украине. Торжественная церемония, которая дала старт строительству, состоялась в четверг, 9 ноября в пгт Буряковка (зона отчуждения ЧАЭС), сообщают СМИ.

В церемонии принял участие вице-премьер страны Владимир Кистион, который в официальной речи отметил, что Украина, благодаря запуску хранилища в 2020 году, станет энергонезависимой в вопросах обращения с отработавшим ядерным топливом.

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Кроме того, по его словам, запуск ЦХОЯТ позволит не потерять ценные энергетические материалы, содержащиеся в отработавшем ядерном топливе, и использовать их в будущем для новейших технологий, а также создаст дополнительные рабочие места.

Планируется, что кассеты для хранения отработанного ядерного топлива будут изготавливаться украинским «Турбоатомом» по технологиям, которые разрабатывает компания «Холтек Интернешнл».

В ЦХОЯТ будут размешаться отработавшие топливные стержни с атомных электростанций в Ровно, Хмельницком и Южноукраинске.

Строительство хранилища

Решение о строительстве ЦХОЯТ было принято властями страны еще в 2012 году. В 2016 году президент Украины Петр Порошенко подписал закон о выделении участка под строительство.

Ранее отработанное ядерное топливо Украина отправляла в российские хранилища. После разрыва экономических отношений ситуация обострилась, и местные АЭС оказались переполнены.