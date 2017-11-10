Конный почтальон «Почты России» станет лицом AliExpress в Китае

О Рубцовой в Китае узнали после одного из телесюжетов AliExpress о доставке почты в России. Китайцев впечатлило, что Мария в любую погоду развозит по восьми деревням района почту на коне по кличке «Космос», и у нее появилось почти 2 млн поклонников в соцсетях.

«Я не ожидала, что меня пригласят на открытие всемирного дня шопинга в Шанхай, радость и волнение переполняют! Уверена, что от поездки будут не только масса приятных впечатлений о Китае, но и добавятся новые знания о том, как организована интернет-торговля, и конечно же, доставка почтовых отправлений из Китая», — цитирует «Почта России» самого конного почтальона.