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17:18 (мск), источник: Ведомости

Конный почтальон «Почты России» станет лицом AliExpress в Китае

24-летняя почтальон «Почты России» Мария Рубцова из поселка Марьино Сергиево-Посадского района станет лицом AliExpress в Китае и откроет Всемирный день шопинга 11 ноября вместе с основателями Alibaba Group, сообщила пресс-служба российской компании.

О Рубцовой в Китае узнали после одного из телесюжетов AliExpress о доставке почты в России. Китайцев впечатлило, что Мария в любую погоду развозит по восьми деревням района почту на коне по кличке «Космос», и у нее появилось почти 2 млн поклонников в соцсетях.

«Я не ожидала, что меня пригласят на открытие всемирного дня шопинга в Шанхай, радость и волнение переполняют! Уверена, что от поездки будут не только масса приятных впечатлений о Китае, но и добавятся новые знания о том, как организована интернет-торговля, и конечно же, доставка почтовых отправлений из Китая», — цитирует «Почта России» самого конного почтальона.

Из Китая россияне получают 90% международных почтовых отправлений. Площадка AliExpress лидирует по посещаемости, количество и стоимость покупок быстро растут, «Почта России» и интернет-ритейлер последовательно укрепляют сотрудничество. Так, на минувшей неделе AliExpress объявил о сокращении нормативного срока доставки в Россию до 10 дней.

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