Конный почтальон «Почты России» станет лицом AliExpress в Китае
24-летняя почтальон «Почты России» Мария Рубцова из поселка Марьино
24-летняя почтальон «Почты России» Мария Рубцова из поселка Марьино
О Рубцовой в Китае узнали после одного из телесюжетов AliExpress о доставке почты в России. Китайцев впечатлило, что Мария в любую погоду развозит по восьми деревням района почту на коне по кличке «Космос», и у нее появилось почти 2 млн поклонников в соцсетях.
«Я не ожидала, что меня пригласят на открытие всемирного дня шопинга в Шанхай, радость и волнение переполняют! Уверена, что от поездки будут не только масса приятных впечатлений о Китае, но и добавятся новые знания о том, как организована
Из Китая россияне получают 90% международных почтовых отправлений. Площадка AliExpress лидирует по посещаемости, количество и стоимость покупок быстро растут, «Почта России» и